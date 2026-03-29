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伊朗空襲疑似摧毀美軍「空中之眼」 網傳E-3預警機斷成兩截照片

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美媒報導，沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地27日遭伊朗空襲，造成至少24名美軍受傷，以及1架E-3「哨兵」空中預警機受損。圖/擷自@sentdefender在X的照片
美媒報導，沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地27日遭伊朗空襲，造成至少24名美軍受傷，以及1架E-3「哨兵」空中預警機受損。圖/擷自@sentdefender在X的照片

沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地27日遭伊朗空襲，造成至少24名美軍受傷，華爾街日報引述美國及阿拉伯官員指出，1架E-3「哨兵」空中預警機受損，幾乎無法修復。最接近的E-3替代機型是波音E-7「楔尾」，單價超過7億美元（約台幣225億）。

專家指出，這款預警機有如美軍的「空中之眼」，可提供戰場即時影像，美國智庫史汀生中心資深研究員葛里科（Kelly Grieco）指出，這是一項重大損失，恐使美軍在戰場掌握與指揮上出現缺口，甚至錯失打擊伊朗部隊的機會。

紐約時報28日引述美國官員表示，這起攻擊截至28日上午已造成至少24名美軍受傷，其中2人重傷，多數傷勢為腦損傷，預估傷者數還會攀升。

目前外媒對事件損失規模說法不一。紐時稍早報導稱，有2架軍機受損且皆為加油機；華爾街日報稱1架E-3「哨兵」空中預警與管制機（AWACS）受損。根據開源飛行追蹤資料，這起事件前，共有6架E-3部署在蘇爾坦王子空軍基地。

社群媒體X已有E-3嚴重受損的圖像，但尚未經過任何媒體或當局核實。

美國「空軍暨太空軍雜誌」（Air & Space Forces Magazine）報導，這款E-3「哨兵」可大範圍偵測敵我飛機與部分飛彈，提供指揮官及時戰場畫面，以利調度兵力和火力，同時協調友軍飛機運作。

前F-16飛官、現任美國空軍協會智庫密契爾航太研究所研究主任潘妮（Heather Penney）解釋，戰鬥機飛官尤其仰賴AWACS提供的整體戰場圖像，E-3和這些空中戰場管理人員有如「空中之眼」，「他們看得到全局，就像西洋棋局的操盤者，戰鬥機飛官則像西洋棋中的主教」。

華爾街日報導指出，目前最接近E-3的替代機型是波音E-7「楔尾」（Wedgetail），但五角大廈去年曾估算單價超過7億美元，且相關計畫一度面臨取消，後在國會施壓下恢復推動，進度已落後數年，短期內恐難以填補E-3受損造成的戰力缺口。

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