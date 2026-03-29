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伊拉克庫德領袖住所遇襲 美指控伊朗代理人所為

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
伊拉克庫德自治區領導人巴薩尼住所遭無人機攻擊。 路透
伊拉克庫德自治區領導人巴薩尼住所遭無人機攻擊。 路透

美國今天譴責一起針對伊拉克庫德自治區領導人巴薩尼（Nechirvan Barzani）住所的無人機攻擊，並將其歸咎於伊朗在伊拉克的代理武裝組織。

美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）在聲明中表示：「伊朗及其代理人的這些行為，是對伊拉克主權、穩定與團結的直接攻擊。」

他補充說：「我們絕對拒絕接受伊朗及其恐怖代理人在伊拉克庫德地區及整個伊拉克發動，不分青紅皂白且懦弱的恐怖攻擊行為。」

伊拉克政府已承諾調查今天這起針對巴薩尼第二住所的無人機攻擊事件。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已與巴薩尼通話，他稱這次攻擊「不可接受」，並形容針對伊拉克機構的攻擊次數增加「令人擔憂」。

2月28日美國與以色列對伊朗發動攻勢以來，伊拉克被捲入其原本試圖避免的區域衝突之中。

伊拉克境內親伊朗團體每天都聲稱對針對美軍駐地的無人機和火箭攻擊負責，範圍涵蓋伊拉克境內及中東其他地區。

這些襲擊的目標包括美國駐巴格達大使館，以及部署在伊拉克的國際反聖戰組織聯盟人員。

以色列 馬克宏 美國 伊朗

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