中東戰火持續 大陸國防部派團赴歐洲舉行機制對話

在國際安全局勢持續升溫之際，大陸與歐洲安全對話同步展開。大陸央視新聞指出，大陸國防部近日派團赴歐，分別與歐盟、北約及瑞士舉行多場防務對話；歐洲此前也對外行動署也指出，雙方近日舉行第15次中歐安全與防務諮商，議題涵蓋俄烏戰爭、印太局勢及伊朗情勢。

大陸央視新聞29日指出，大陸國防部23日至29日派團赴歐盟、北約總部及瑞士分別舉行第15次中國—歐盟防務部門安全政策對話、第9次中國—北約安全政策對話及第15次中瑞國防部工作對話，圍繞國際及區域安全情勢等共同關心的問題深入交換意見。

此前，歐盟對外行動署24日發布新聞稿指出，歐盟與中國於24日舉行第15屆安全及防衛諮商會議，雙方就俄羅斯非法入侵烏克蘭交換意見。歐盟表示，「中國在這場戰爭中的立場持續影響歐中關係，並呼籲中國對莫斯科施加影響，以促使其停止戰爭。」

同時，歐盟還針對東海、南海及台海等區域安全議題與大陸交換看法；歐盟對亞洲情勢升高表達關切，強調將致力促進區域安全與穩定，並呼籲各方遵守及落實「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）。

另，新聞稿表示，中歐雙方亦就伊朗及其所在區域的最新情勢交換意見，該情勢對區域與全球穩定構成威脅。本次對話也為雙方就防止核擴散、裁軍及太空安全等議題提供交流機會。

新聞稿還提到，會談將由歐盟對外行動署和平、安全和國防執行主任托斯（Benedikta von Seherr-Thoss），以及中共中央軍事委員會國際軍事合作辦公室副主任郭鴻濤共同主持。

南華早報提到，中共軍方代表團24日將出席歐盟—中國安全與防務政策磋商。此外北約也會在當地與中央軍委國際軍事合作辦公室進行單獨會晤。一位北約官員也證實，解放軍代表團將與北約國際軍事參謀部代表會面，「北約和中國透過民事和軍事管道保持定期對話，以建立對等透明，意在維護本聯盟的安全利益。」

據了解，上一次歐盟與北約和解放軍的會談，是2024年在北京舉行。2024年3月11日，第14次中國—歐盟防務部門安全政策對話在北京舉行，中共中央軍委國際軍事合作辦公室與歐盟對外行動署和平、安全與防務總司領導共同主持對話。