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葉門青年運動第2度朝以發射飛彈 中東戰局升溫

中央社／ 沙那28日綜合外電報導

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）今天宣布對以色列發動第2波攻擊。數小時之前，這支由伊朗扶持的政治軍事組織才剛宣布介入中東戰爭、聲援盟友伊朗。

綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，青年運動發言人薩里（Yahya Saree）發布聲明說，青年運動朝以色列發射「一波飛彈和無人機，鎖定多個重要且軍事性的目標」，並指出這次攻擊「與伊朗和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）正在進行的軍事行動同步」。

以色列安全消息人士證實，青年運動在發射第1枚飛彈、正式介入伊朗戰爭數小時後，再度向以色列發射第2枚飛彈。

安全官員表示，兩枚飛彈都已被攔截，沒有造成任何人員傷亡或財產損失。

美國與以色列襲擊伊朗爆發的中東衝突，已導致荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）幾近全面封鎖；青年運動的加入，加劇了外界對紅海航道受阻及能源市場衝擊的憂慮。

畢竟，青年運動過去在以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）爆發加薩戰爭期間，也曾以聲援巴勒斯坦為由攻擊紅海與亞丁灣商船，迫使航商繞道運輸、成本大增。

這次中東衝突爆發以來，由於伊朗明言不讓敵對勢力的船隻通過荷莫茲海峽，沙烏地阿拉伯已將大部分石油出口改由紅海的揚布（Yanbu）港口運出，以避開風險。

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