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伊朗大學遭炸 革命衛隊揚言報復鎖定中東美校區

中央社／ 德黑蘭28日綜合外電報導
以色列和美國聯合軍事行動持續攻擊伊朗境內多個目標，圖為德黑蘭一棟民宅大樓遭到轟炸毀損。 歐新社
以色列和美國聯合軍事行動持續攻擊伊朗境內多個目標，圖為德黑蘭一棟民宅大樓遭到轟炸毀損。 歐新社

伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天表示，由於美國以色列空襲炸毀了兩所伊朗大學，他們現在將鎖定美國位在中東地區的大學校區作為報復目標。

法新社報導，根據伊朗媒體發布的聲明，伊斯蘭革命衛隊說：「如果美國政府希望其在（中東）地區的大學校區免於遭受報復…就必須於德黑蘭時間3月30日週一正午12時之前發布官方聲明，譴責轟炸（伊朗）大學的行為。」

聲明補充說，「我們建議（中東）區域各大美國大學校區的所有教職員與學生，以及周遭地區的居民」遠離校區至少1公里。

許多美國的大學在波灣地區設有分校，諸如德州農工大學（Texas A&M University）和紐約大學（NewYork University）分別在卡達和阿拉伯聯合大公國設有分校。

根據媒體報導，昨晚至今晨的攻擊波及德黑蘭（Tehran），包括首都東北部的伊朗科學與科技大學（Iran University of Science and Technology），造成多棟建築受損，但目前並無傷亡消息傳出。

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