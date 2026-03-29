巴黎美銀大樓傳炸彈攻擊未遂 疑與中東戰火有關

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）今天表示，美國銀行（BofA）一棟在巴黎的建物遭炸彈攻擊未遂，疑與不滿當前中東戰火有關。

根據法新社掌握的消息，法國警方28日凌晨在鄰近香榭麗舍大道（Champs-Elysees）的美銀大樓前，逮捕一名正準備引爆土製爆裂物的犯嫌。

努涅斯告訴BFMTV新聞台，這起事件讓他聯想到歐洲其他地區發生的類似行動，像在荷蘭的一些就是由反對中東戰火的人士宣稱所為。

德國之聲（DW）報導，法國警方成功擋下在巴黎的美銀大樓外疑似爆炸攻擊，一名犯嫌落網，另一名則趁亂逃逸。

案發為當地時間28日凌晨3時30分，警方發現兩名男子在銀行附近手提購物袋形跡可疑，其中一人正準備引燃由點火及裝滿疑似燃料液體容器所組成的裝置時當場被捕，同夥則趁機逃離。警方初步還發現，裝置內含約650公克爆炸性粉末。