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沙烏地美軍基地遇襲E-3預警機受損 陸戰隊抵中東

中央社／ 利雅德28日綜合外電報導
美國與阿拉伯官員表示，沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地27日遭空襲，一架美軍E-3「哨兵」（Sentry）空中預警機受損。圖為之前攝於琉球嘉手納基地的E-3同型機。中央社 中央通訊社
美國與阿拉伯官員表示，沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地27日遭空襲，一架美軍E-3「哨兵」（Sentry）空中預警機受損。圖為之前攝於琉球嘉手納基地的E-3同型機。中央社 中央通訊社

美國阿拉伯官員表示，沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地27日遭空襲，受損飛機裡含一架美軍E-3空中預警機。美軍從日本調來的陸戰隊遠征支隊已抵達中東。

華爾街日報指出，蘇爾坦王子空軍基地（PrinceSultan Air Base）遭伊朗飛彈與無人機攻擊造成美軍十多人受傷，並損壞地面數架美軍空中加油機。

E-3「哨兵」（Sentry）空中預警與管制機（AWACS），可協助管理戰場，並從數百英里外追蹤飛彈與各類飛機。軍事分析人士指出，E-3能為指揮官提供即時戰場資訊，便於指揮兵力作戰並管理、協調友軍航空器。

退役美國空軍上校魏納柏（John Venable）說：「這影響非常大，會削弱美國掌握波斯灣局勢與戰場態勢感知能力的維繫。」還說美國空軍目前這類飛機數量有限，無法輕易補充。

與此同時，從日本調來的第31陸戰隊遠征支隊（31st Marine Expeditionary Unit）已抵達中東，將使美國總統川普擁有更多選項。

華爾街日報日前披露，五角大廈考慮向中東再增派多達1萬人的地面部隊，讓川普在權衡與伊朗戰、和時有更多籌碼。增派的地面部隊很可能包括步兵、裝甲車輛與後勤支援單位，將加入先前已奉派到波灣的陸戰隊5000官兵及82空降師1支約2000人的作戰旅之列。

報導指出，美國在伊朗周邊部署的地面部隊可能多達1萬7000人，雖遠不足以進行全面入侵，但足供奪取伊朗戰略要地或某座島嶼。

美國2003年3月入侵伊拉克時動用達15萬地面兵力，且伊拉克地理面積與人口都遠小於伊朗。

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