中東佔全球鋁供應量9% 阿聯最大鋁廠遭伊朗空襲

中東最大的鋁業製造商阿聯全球鋁業（EGA）今天表示，他們位於阿拉伯聯合大公國一處重要生產基地在伊朗飛彈與無人機攻擊中遭受「重大損害」。

路透社報導，阿聯全球鋁業在聲明中指出，位於阿布達比哈里發經濟區（Khalifa Economic Zone）的設施遭到攻擊，造成多名員工受傷，所幸均無生命危險。

美國與以色列2月28日對伊朗開戰後，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運實質停擺。合計佔全球鋁供應約9%的波斯灣地區多數鋁業生產商，已無法透過正常管道將製品運往全球市場。

聲明指出，阿聯全球鋁業Al Taweelah的冶煉廠2025年生產160萬公噸鑄鋁。業者在當地還設有相鄰的氧化鋁精煉廠，去年生產240萬噸這類原材料。

阿聯全球鋁業表示，在伊朗戰事爆發時他們有大量鋁金屬已在海上運輸，在部分海外地點也都有庫存。路透社本月稍早報導，阿聯全球鋁業將把鋁出口與原料進口改道經阿曼的蘇哈爾（Sohar）港進行。

彭博（Bloomberg News）指出，阿拉伯聯合大公國是全球鋁市場的重要供應源，這次攻擊對波斯灣地區大宗商品產業造成又一重擊。當前從能源到化肥等各類產品生產商，許多已因荷莫茲海峽停擺而無法出口。

鋁價在伊朗戰事爆發前已呈上漲趨勢，隨交易商和買家聚焦於市場可能趨緊及全球庫存縮減的預期，價格恐進一步攀升。中東地區約佔全球鋁供應量9%，大部分目前受困於荷莫茲海峽內。高盛集團（GoldmanSachs Group）指大宗商品價格上漲將對全球經濟構成壓力。

阿聯全球鋁業表示，他們仍在評估這次Al Taweelah冶煉廠區遭攻擊後的確切損害情況。公司確認有數名員工受傷，但未說廠區是否已暫停營運。