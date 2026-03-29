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羅比尼：川普可能擴大攻勢

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）預測，美國總統川普很有可能選擇擴大在伊朗的軍事行動來求勝，而非退縮。

羅比尼27日在義大利科摩湖（Lake Como）一場經濟和企業領袖集會上受訪時說：「我的基本預測是，戰事升溫機率超過50%。」

羅比尼曾準確預測2008年全球金融風暴，因此博得「末日博士」封號。如今他說：「如果美國和以色列擴大攻勢，更有可能導致伊朗政權垮台，即使短期油價走高，但就中期而言反而會有更好結果。因此，川普和以色列總理內唐亞胡有動機藉擴大攻勢求勝。」

他表示，若美國與以色列擴大攻勢，可能出現的尾部風險是，「伊朗攻擊更多石油設施，演變成1970年代的局面」。

羅比尼指出：「即使戰爭明天就結束，油價也不會回落到先前水準。」但他也說，若漲幅在10%到15%間，「還不至於釀成災難」。

羅比尼指出，聯準會（Fed）可能陷兩難。決策者或許會被迫升息，「以免通膨預期出現失控的風險」。

羅比尼說：「2022年Fed因延誤升息，幾乎喪失公信力。」他也提到Fed主席即將交接，華許預定5月接替鮑爾掌舵。「新任Fed主席不能在一上任就毀掉自己名聲」，因此除升息外別無選擇。

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