聽新聞
0:00 / 0:00

美國務卿魯比歐：戰爭將再打四周 時間表超過初期評估

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國國務卿魯比歐。(路透)
美國國務卿魯比歐。(路透)

美國國務卿魯比歐27日在巴黎出席七大工業國集團（G7）外長會議時說，美國對伊朗的軍事行動將在數周內結束，美方無須動用地面部隊也可實現所有戰爭目標。另據政治新聞網站Axios報導，魯比歐會中向其他外長說，這場戰事將再打二至四周，這個時間表超過開戰初期美方四到六周的評估。

魯比歐會後提到，伊朗雖尚未正式回應美方對終戰的提案，但該國「尚存的體系」已傳遞若干訊息，顯示對方願進行對話。

魯比歐還說，「當我們完成行動時，伊朗的實力將比近來任何時候都弱」，但戰後伊朗可能在荷莫茲海峽建立「過路費」制度，國際間必須對此準備因應計畫。

他重申，美國對伊朗的軍事行動不會是長期衝突，美軍目標很清楚，就是要摧毀伊朗的飛彈、無人機，摧毀伊朗的海軍和空軍，同時重創伊朗的飛彈發射器，讓伊朗不能躲在這些武器之後製造核子武器。

至於有報導指出，美軍正在部署地面部隊，魯比歐回應，這是為了讓川普總統能準備好應付不同的意外事件，也給予總統最多選擇面對不同情境。

魯比歐表示，對許多國家來說，包括G7和亞洲等國，荷莫茲海峽非常重要，各國應致力保護海峽免於被像伊朗這樣的恐怖分子政府控制；魯比歐說，如果伊朗政府在荷莫茲海峽收費，全世界都應該為此感到憤怒。

知情人士透露，川普26日舉行內閣會議時，正式確認副總統范斯在潛在和平談判中美方首席談判代表的角色。美以消息人士透露，范斯從一開始就對這場戰事存疑，對以色列戰前樂觀評估抱持高度疑慮，並預期衝突仍將持續數周。范斯顧問則懷疑，以色列內部有人因認為他立場不夠鷹派，試圖削弱他的角色。

白宮官員指出，范斯在政府中的地位，以及一貫反對海外無止境衝突的立場，使他在伊朗眼中，比起主導前兩輪失敗談判的威科夫與庫許納更具吸引力；威科夫也因此建議由范斯擔任首席談判代表。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

魯比歐：美伊戰爭不動用地面部隊 估在4周內結束

中東戰爭第28天》以軍攻擊伊朗核設施 最新發展一次看

美以不合浮現？范斯可望出任美伊談判首席 傳斥責內唐亞胡太樂觀

盧比歐：伊朗未回應停戰提案 美行動目標兩週內完成

相關新聞

美伊衝突有解？魯比歐：戰爭最晚4月下旬結束 無須地面部隊

美國國務卿魯比歐廿七日在巴黎出席七大工業國集團（Ｇ七）外長會，會後提到伊朗雖尚未正式回應美方對終戰的提案，但伊朗「尚存的體系」已經傳遞若干訊息，顯示對方願進行對話。

中東砲火紛飛！美以炸伊朗核設施 伊朗襲駐沙美軍基地

以軍證實廿七日打擊伊朗三處核設施和武器基地，伊朗揚言報復攻擊中東的美以相關重工業設施。另據美媒廿七、廿八日報導，伊朗廿七日攻擊沙烏地阿拉伯的蘇爾坦王子空軍基地，造成至少十五名美軍受傷。

美軍飛彈要打空了？4周消耗逾850枚戰斧 美官員心驚

華盛頓郵報廿七日引述幾位知情人士報導，美伊開戰四周，美軍已用掉逾八百五十枚「戰斧」巡弋飛彈。兩位美國官員坦言，中東剩餘的戰斧數量少到令人心驚；這場仗再打下去，五角大廈在該地區的戰斧數量即將接近形容「彈盡」的軍方俚語「溫徹斯特」狀態。

衝突會升溫？ 「末日博士」估川普可能擴大攻勢：一場贏面較高的豪賭

有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）預測，美國總統川普很有可能選擇擴大在伊朗的軍事行動來求勝，而非退縮而甘冒經濟和國際秩序更加惡化的後果。

沙烏地美軍基地遇襲E-3預警機受損 陸戰隊抵中東

美國與阿拉伯官員表示，沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地27日遭空襲，受損飛機裡含一架美軍E-3空中預警機。美軍從日本調來的...

美伊衝突擴大 葉門叛軍參戰飛彈襲擊以色列 紅海航道也告急

伊朗戰事擴大，美國和以色列轟炸伊朗核子設施和鋼鐵廠，伊朗隨即在波斯灣各地展開報復，而且葉門叛軍青年運動（Houthis，又譯胡塞組織）28日證實攻擊以色列，是美以對伊朗開戰以來首度加入戰局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。