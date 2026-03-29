美國務卿魯比歐：戰爭將再打四周 時間表超過初期評估

美國國務卿魯比歐27日在巴黎出席七大工業國集團（G7）外長會議時說，美國對伊朗的軍事行動將在數周內結束，美方無須動用地面部隊也可實現所有戰爭目標。另據政治新聞網站Axios報導，魯比歐會中向其他外長說，這場戰事將再打二至四周，這個時間表超過開戰初期美方四到六周的評估。

魯比歐會後提到，伊朗雖尚未正式回應美方對終戰的提案，但該國「尚存的體系」已傳遞若干訊息，顯示對方願進行對話。

魯比歐還說，「當我們完成行動時，伊朗的實力將比近來任何時候都弱」，但戰後伊朗可能在荷莫茲海峽建立「過路費」制度，國際間必須對此準備因應計畫。

他重申，美國對伊朗的軍事行動不會是長期衝突，美軍目標很清楚，就是要摧毀伊朗的飛彈、無人機，摧毀伊朗的海軍和空軍，同時重創伊朗的飛彈發射器，讓伊朗不能躲在這些武器之後製造核子武器。

至於有報導指出，美軍正在部署地面部隊，魯比歐回應，這是為了讓川普總統能準備好應付不同的意外事件，也給予總統最多選擇面對不同情境。

魯比歐表示，對許多國家來說，包括G7和亞洲等國，荷莫茲海峽非常重要，各國應致力保護海峽免於被像伊朗這樣的恐怖分子政府控制；魯比歐說，如果伊朗政府在荷莫茲海峽收費，全世界都應該為此感到憤怒。

知情人士透露，川普26日舉行內閣會議時，正式確認副總統范斯在潛在和平談判中美方首席談判代表的角色。美以消息人士透露，范斯從一開始就對這場戰事存疑，對以色列戰前樂觀評估抱持高度疑慮，並預期衝突仍將持續數周。范斯顧問則懷疑，以色列內部有人因認為他立場不夠鷹派，試圖削弱他的角色。

白宮官員指出，范斯在政府中的地位，以及一貫反對海外無止境衝突的立場，使他在伊朗眼中，比起主導前兩輪失敗談判的威科夫與庫許納更具吸引力；威科夫也因此建議由范斯擔任首席談判代表。