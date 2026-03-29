美伊衝突擴大 葉門叛軍參戰飛彈襲擊以色列 紅海航道也告急

伊朗戰事擴大，美國和以色列轟炸伊朗核子設施和鋼鐵廠，伊朗隨即在波斯灣各地展開報復，而且葉門叛軍青年運動（Houthis，又譯胡塞組織）28日證實攻擊以色列，是美以對伊朗開戰以來首度加入戰局。

目前，投資人覺得中東戰事可能延長，進而攪動能源市場，國際油價27日收高。根據彭博資訊報價，作為全球基準的布蘭特原油期貨上漲4.2%，收在每桶112美元之上。西德州原油期貨攀抵每桶99.64美元。

布蘭特本月來已上漲53%左右，從柴油到航空燃料等石油產品價格隨之上漲，讓企業和消費者負擔沉重。

伊朗官媒報導，遭到空襲目標包括阿拉克（Arak）核子設施內一座重水研究反應爐、亞茲德省（Yazd）的一座核能原料工廠，以及伊朗兩座規模最大的鋼鐵廠。

德黑蘭當局向波斯灣鄰國發射大量無人機和飛彈，造成科威特兩處港口受損，杜哈也響起飛彈警報；同時，伊朗也揚言，將對以色列境內及整個波斯灣地區的鋼鐵廠展開報復。

多名美國與阿拉伯官員透露，伊朗對沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地發動攻擊，造成了十名美軍受傷，其中兩人傷勢嚴重。此次攻擊同時損壞多架美軍空中加油機。

與此同時，青年運動28日表示，由於伊朗、黎巴嫩、伊拉克及巴勒斯坦的基礎設施持續遭到攻擊，因此他們對以色列發射一波大量飛彈反擊；且若各陣線受到的侵略不結束，他們的行動就會持續下去。

青年運動在聲明中說：「我們強調，我們處於可以隨時直接軍事介入狀態。」並警告若有其他國家加入美國和以色列的戰線，或紅海被用於「敵對行動」，他們將有所作為。

以色列軍方同日稍早發表聲明指出，以軍「辨識出一枚飛彈從葉門射向以色列領土，防空系統正在運作，以攔截這項威脅」。這是戰爭爆發一個月以來，以色列首度在聲明中提到有從葉門發出的攻擊。

這意味中東戰況可能有進一步擴散、延長之虞，因為青年運動可攻擊葉門以外的目標，擾亂阿拉伯半島及紅海周遭海運航道，一如2023年10月7日以色列與哈瑪斯開戰後情況。

青年運動最明顯攻擊目標之一是曼德海峽，是紅海南部入口，通往蘇伊士運河的船運要道。