聽新聞
0:00 / 0:00

美伊衝突擴大 葉門叛軍參戰飛彈襲擊以色列 紅海航道也告急

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
受伊朗攻擊，黎巴嫩首都貝魯特發生爆炸。（彭博資訊）
受伊朗攻擊，黎巴嫩首都貝魯特發生爆炸。（彭博資訊）

伊朗戰事擴大，美國以色列轟炸伊朗核子設施和鋼鐵廠，伊朗隨即在波斯灣各地展開報復，而且葉門叛軍青年運動（Houthis，又譯胡塞組織）28日證實攻擊以色列，是美以對伊朗開戰以來首度加入戰局。

目前，投資人覺得中東戰事可能延長，進而攪動能源市場，國際油價27日收高。根據彭博資訊報價，作為全球基準的布蘭特原油期貨上漲4.2%，收在每桶112美元之上。西德州原油期貨攀抵每桶99.64美元。

布蘭特本月來已上漲53%左右，從柴油到航空燃料等石油產品價格隨之上漲，讓企業和消費者負擔沉重。

伊朗官媒報導，遭到空襲目標包括阿拉克（Arak）核子設施內一座重水研究反應爐、亞茲德省（Yazd）的一座核能原料工廠，以及伊朗兩座規模最大的鋼鐵廠。

德黑蘭當局向波斯灣鄰國發射大量無人機和飛彈，造成科威特兩處港口受損，杜哈也響起飛彈警報；同時，伊朗也揚言，將對以色列境內及整個波斯灣地區的鋼鐵廠展開報復。

多名美國與阿拉伯官員透露，伊朗對沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地發動攻擊，造成了十名美軍受傷，其中兩人傷勢嚴重。此次攻擊同時損壞多架美軍空中加油機。

與此同時，青年運動28日表示，由於伊朗、黎巴嫩、伊拉克及巴勒斯坦的基礎設施持續遭到攻擊，因此他們對以色列發射一波大量飛彈反擊；且若各陣線受到的侵略不結束，他們的行動就會持續下去。

青年運動在聲明中說：「我們強調，我們處於可以隨時直接軍事介入狀態。」並警告若有其他國家加入美國和以色列的戰線，或紅海被用於「敵對行動」，他們將有所作為。

以色列軍方同日稍早發表聲明指出，以軍「辨識出一枚飛彈從葉門射向以色列領土，防空系統正在運作，以攔截這項威脅」。這是戰爭爆發一個月以來，以色列首度在聲明中提到有從葉門發出的攻擊。

這意味中東戰況可能有進一步擴散、延長之虞，因為青年運動可攻擊葉門以外的目標，擾亂阿拉伯半島及紅海周遭海運航道，一如2023年10月7日以色列與哈瑪斯開戰後情況。

青年運動最明顯攻擊目標之一是曼德海峽，是紅海南部入口，通往蘇伊士運河的船運要道。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

再掀紅海危機？葉門胡賽組織首度出手 觀察家警告戰況恐嚴重升級

飛彈襲擊以色列…葉門「青年運動」首度發動攻勢 威脅介入紅海航線

開啟新戰線？葉門胡塞組織首度出手「射飛彈」 伊朗戰爭恐進一步擴散

中東戰爭第28天》以軍攻擊伊朗核設施 最新發展一次看

相關新聞

美伊衝突有解？魯比歐：戰爭最晚4月下旬結束 無須地面部隊

美國國務卿魯比歐廿七日在巴黎出席七大工業國集團（Ｇ七）外長會，會後提到伊朗雖尚未正式回應美方對終戰的提案，但伊朗「尚存的體系」已經傳遞若干訊息，顯示對方願進行對話。

中東砲火紛飛！美以炸伊朗核設施 伊朗襲駐沙美軍基地

以軍證實廿七日打擊伊朗三處核設施和武器基地，伊朗揚言報復攻擊中東的美以相關重工業設施。另據美媒廿七、廿八日報導，伊朗廿七日攻擊沙烏地阿拉伯的蘇爾坦王子空軍基地，造成至少十五名美軍受傷。

美軍飛彈要打空了？4周消耗逾850枚戰斧 美官員心驚

華盛頓郵報廿七日引述幾位知情人士報導，美伊開戰四周，美軍已用掉逾八百五十枚「戰斧」巡弋飛彈。兩位美國官員坦言，中東剩餘的戰斧數量少到令人心驚；這場仗再打下去，五角大廈在該地區的戰斧數量即將接近形容「彈盡」的軍方俚語「溫徹斯特」狀態。

衝突會升溫？ 「末日博士」估川普可能擴大攻勢：一場贏面較高的豪賭

有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）預測，美國總統川普很有可能選擇擴大在伊朗的軍事行動來求勝，而非退縮而甘冒經濟和國際秩序更加惡化的後果。

沙烏地美軍基地遇襲E-3預警機受損 陸戰隊抵中東

美國與阿拉伯官員表示，沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地27日遭空襲，受損飛機裡含一架美軍E-3空中預警機。美軍從日本調來的...

美伊衝突擴大 葉門叛軍參戰飛彈襲擊以色列 紅海航道也告急

伊朗戰事擴大，美國和以色列轟炸伊朗核子設施和鋼鐵廠，伊朗隨即在波斯灣各地展開報復，而且葉門叛軍青年運動（Houthis，又譯胡塞組織）28日證實攻擊以色列，是美以對伊朗開戰以來首度加入戰局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。