聽新聞
0:00 / 0:00

美軍飛彈要打空了？4周消耗逾850枚戰斧 美官員心驚

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
美國對伊朗開戰4周以來，已經用掉逾850枚「戰斧」飛彈。圖為勃克級導彈驅逐艦發射戰斧飛彈的資料照片。歐新社
美國對伊朗開戰4周以來，已經用掉逾850枚「戰斧」飛彈。圖為勃克級導彈驅逐艦發射戰斧飛彈的資料照片。歐新社

華盛頓郵報廿七日引述幾位知情人士報導，美伊開戰四周，美軍已用掉逾八百五十枚「戰斧」巡弋飛彈。兩位美國官員坦言，中東剩餘的戰斧數量少到令人心驚；這場仗再打下去，五角大廈在該地區的戰斧數量即將接近形容「彈盡」的軍方俚語「溫徹斯特」狀態。

射程逾一六○九公里的戰斧自一九九一年首次在波斯灣戰爭中投入實戰以來，一直是美軍攻擊主力。但年產量僅數百枚，最新型的戰斧每枚成本三六○萬美元（約台幣一點一五億元）。

美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）顧問坎西恩指出，若真的已用了八百多枚戰斧，將約占美軍總庫存的二成五，並將為西太平洋潛在的衝突留下巨大缺口；這將需時數年才能補足。

上述知情人士說，這八五○多枚戰斧中，很多是在開戰後前幾天發射，其中一枚擊中伊朗南部城市米納布一所小學，釀成幾十名學童罹難。

另，路透廿七日引述五位熟悉美國情報的消息人士報導，美方目前僅能確認已摧毀伊朗龐大飛彈庫約三分之一；另外約三分之一的狀況仍不明。對伊朗無人機的評估也大致相同，能確認約三分之一已被摧毀。這與川普廿六日聲稱伊朗「只剩很少火箭」形成明顯對比。

以色列 伊朗 美國 美軍 巡弋飛彈 五角大廈 川普 中東戰事

延伸閱讀

魯比歐：美伊戰爭不動用地面部隊 估在4周內結束

美軍狂射戰斧飛彈轟伊朗代價浮現！中東庫存恐見底、掏空印太戰力

伊朗飛彈還剩多少？美官員只確定摧毀三分之一 坦言算不出來

再寬限10天…美緩炸伊朗電廠 擬加派萬名地面部隊

相關新聞

伊朗宣稱成功襲擊！美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）28日宣稱，同日一早鎖定1艘停泊在阿曼沙拉拉港（Salalah Port）外海的美軍船艦發動攻擊，並順利得手。

不願提供協助？川普把北約盟友全罵一遍 怒嗆「烏克蘭也不是我們的戰爭」

周五，美國總統川普批評德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）不願幫忙保障荷莫茲海峽通航安全。

衝突會升溫？ 「末日博士」估川普可能擴大攻勢：一場贏面較高的豪賭

有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）預測，美國總統川普很有可能選擇擴大在伊朗的軍事行動來求勝，而非退縮而甘冒經濟和國際秩序更加惡化的後果。

飛彈襲擊以色列…葉門「青年運動」首度發動攻勢 威脅介入紅海航線

以色列時報報導，葉門叛軍組織「青年運動」28日上午發射飛彈襲擊以色列南部，引起南部城市貝爾謝巴（Beersheba）及周圍地區響起空襲警報。這是與伊朗結盟的青年運動自伊朗戰爭爆發以來首度發動攻勢。

美伊戰爭還沒結束！川普自曝有「3554個目標」待炸 第三航艦傳趕赴戰區

美國總統川普27日晚間在邁阿密舉行的未來投資倡議優先（FII Priority）峰會發表演說時表示，對伊朗發動的軍事行動「還沒有結束」。

美伊衝突有解？魯比歐：戰爭最晚4月下旬結束 無須地面部隊

美國國務卿魯比歐廿七日在巴黎出席七大工業國集團（Ｇ七）外長會，會後提到伊朗雖尚未正式回應美方對終戰的提案，但伊朗「尚存的體系」已經傳遞若干訊息，顯示對方願進行對話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。