美軍飛彈要打空了？4周消耗逾850枚戰斧 美官員心驚

華盛頓郵報廿七日引述幾位知情人士報導，美伊開戰四周，美軍已用掉逾八百五十枚「戰斧」巡弋飛彈。兩位美國官員坦言，中東剩餘的戰斧數量少到令人心驚；這場仗再打下去，五角大廈在該地區的戰斧數量即將接近形容「彈盡」的軍方俚語「溫徹斯特」狀態。

射程逾一六○九公里的戰斧自一九九一年首次在波斯灣戰爭中投入實戰以來，一直是美軍攻擊主力。但年產量僅數百枚，最新型的戰斧每枚成本三六○萬美元（約台幣一點一五億元）。

美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）顧問坎西恩指出，若真的已用了八百多枚戰斧，將約占美軍總庫存的二成五，並將為西太平洋潛在的衝突留下巨大缺口；這將需時數年才能補足。

上述知情人士說，這八五○多枚戰斧中，很多是在開戰後前幾天發射，其中一枚擊中伊朗南部城市米納布一所小學，釀成幾十名學童罹難。

另，路透廿七日引述五位熟悉美國情報的消息人士報導，美方目前僅能確認已摧毀伊朗龐大飛彈庫約三分之一；另外約三分之一的狀況仍不明。對伊朗無人機的評估也大致相同，能確認約三分之一已被摧毀。這與川普廿六日聲稱伊朗「只剩很少火箭」形成明顯對比。