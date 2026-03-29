中東砲火紛飛！美以炸伊朗核設施 伊朗襲駐沙美軍基地

以軍證實廿七日打擊伊朗三處核設施和武器基地，伊朗揚言報復攻擊中東的美以相關重工業設施。另據美媒廿七、廿八日報導，伊朗廿七日攻擊沙烏地阿拉伯的蘇爾坦王子空軍基地，造成至少十五名美軍受傷。

以軍廿八日聲明，攻擊伊朗中部阿拉克的重水廠，並聲稱該廠是核武用鈽的關鍵生產基地。其正式名稱為「洪達卜重水研究反應爐」，伊朗則說該廠旨在生產醫學研究用鈽。以軍也證實空襲伊朗中部雅茲德的鈾加工廠，聲稱該廠生產鈾濃縮過程用原料，並攻擊另一處武器生產基地。

伊朗外長阿拉奇廿七日在社媒指稱，美以協調攻擊伊朗兩大鋼鐵廠、一座發電廠及民用核設施，以色列將付出沉重代價。伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）矢言報復，警告中東各地的美資以及與以色列政權串通一氣的重工業設施員工應立刻撤離。

伊媒報導，洪達卜重水廠遇襲後並未造成傷亡或輻射外洩。伊朗原子能組織也說，雅茲德的設施遇襲後沒有放射性物質外洩。

國際原子能總署（ＩＡＥＡ）廿七日說，收到伊朗通報雅茲德及洪達卜的核設施遇襲，正展開調查；署長葛羅西在社媒呼籲相關各方在軍事上保持克制，以免發生核災。該署同日深夜又說，接獲伊方通報伊南的布什爾核電廠遇襲，這是近十天來第三次，所幸並未導致輻射外洩。

另，華爾街日報和美聯社引述美沙官員和消息人士報導，伊朗廿七日對蘇爾坦王子空軍基地發射六枚彈道飛彈和廿九架無人機，至少一枚飛彈擊中基地一棟建築物，造成五人受重傷。伊朗聲稱摧毀該基地兩架美軍加油機，並重創另外三架。三月稍早伊朗飛彈已使蘇爾坦王子空軍基地五架ＫＣ-一三五美軍「同溫層加油機」受損。