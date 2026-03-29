美國嫌棄伊朗厭惡 紐時：美伊開戰 讓歐洲領袖陷兩難

北約（ＮＡＴＯ）絕大多數是歐洲國家。紐約時報日前分析，美伊戰爭使歐洲領袖陷入兩難。在對伊朗的戰事上，美國總統川普明明需要歐洲，卻又在言語上貶低歐洲。

川普廿日在自創社媒真實社群發文，譴責歐洲領袖雖抱怨被迫支付高昂油價，卻不願參與協助保持荷莫茲海峽（下稱海峽）暢通的「簡單」軍事行動。這段衝動發言隱含更深刻的事實，即他已使歐洲領袖左右為難。

伊朗實質封鎖海峽引發歐洲能源危機，當地選民不滿油氣價格飆漲，也使歐洲領袖採取更強硬行動來恢復海峽航運的壓力日增。但歐洲政壇反對這場戰爭的呼聲也日益高漲，尤其左派人士，這加劇歐洲領袖介入戰爭的政治風險。

戰爭已開始撼動歐洲政局。外界咸認為義大利總理梅洛尼與川普關係密切，但他對伊朗開戰前卻未知會她，且川普在義國並不受歡迎，梅洛尼政府力推的司法改革公投廿三日也闖關失敗。而在法國，反對干預中東的極左翼政黨「不屈法國」在三月稍早的市長選舉有所斬獲，分析家認為這得力於對戰爭感到憤怒的穆斯林選民支持。上述案例似乎反映出川普近來「帶衰」歐洲領袖。

川普一邊呼籲歐洲國家挺身而出，一邊不忘貶低歐洲，聲稱美國其實不需要歐洲的軍事力量。他還持續侮辱歐洲領袖，尤其英國首相施凱爾，認為他無法和二戰時的英相邱吉爾相提並論，甚至轉發一段嘲諷施凱爾的英國電視節目片段。

法國前駐以及駐美大使亞婁說，歐洲可以在美伊間扮演中間人的角色，但美國寧願找巴基斯坦；伊朗也不相信歐洲，覺得歐洲是美國的扈從。他指出，歐洲受制於三個環環相扣的因素，其一是川普不信任歐洲，尤其在歐洲拒絕支持美伊戰爭後；其次是歐洲擔心激怒川普，怕他因此遷怒烏克蘭；其三是鑒於歐洲不願更公開地挑戰川普，伊朗也對歐洲存有疑慮。