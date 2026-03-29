美伊衝突有解？魯比歐：戰爭最晚4月下旬結束 無須地面部隊

美國國務卿魯比歐廿七日在巴黎出席七大工業國集團（Ｇ七）外長會，會後提到伊朗雖尚未正式回應美方對終戰的提案，但伊朗「尚存的體系」已經傳遞若干訊息，顯示對方願進行對話。

魯比歐說，美國對伊朗的軍事行動將在數周內結束，美方無須動用地面部隊也可實現所有戰爭目標。但他也承認美國仍向該地區部署地面部隊，好讓總統川普能因應突發狀況。

美國Axios新聞網廿七日報導，魯比歐在會中向其他外長說，這場戰事將再打二至四周；即最長至四月下旬，超過原本最長至四月中旬的預估；他也證實美伊間是透過中間人，而非直接對話。巴基斯坦總理夏立夫辦公室廿八日聲明，他和伊朗總統裴澤斯基安同日通話逾一小時，轉達巴美接觸的情況。

魯比歐還說，「當我們（在中東）完成行動時，伊朗的實力將比近來任何時候都弱」；但戰後伊朗可能在荷莫茲海峽建立「過路費」制度，國際間必須對此準備因應計畫。

美國中東特使威科夫廿七日也在佛州「邁阿密海灘」的「未來投資倡議優先」論壇中指稱，他認為德黑蘭將在美東時間廿七或廿八日與華府會談，美方已提出十五點和平方案，正待伊方做出回應。

川普則在該論壇致詞時又批評北約（ＮＡＴＯ）「缺席」這場戰事，「沒為我們挺身而出」，因此美國今後也不必非得再花大錢保護其他北約國家。他並一度將荷莫茲海峽稱為「川普海峽」，但隨即說這是「糟糕的口誤」。

Axios報導還提到，一位川普政府高官說，若伊朗連與美國副總統范斯都談不成，那美伊就不會有協議，他已是伊朗能得到的最好人選。眾所周知他反對美國無止境地涉入海外衝突，該報導形容這是他政治生涯中「最重要的任務」。

另，美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）廿七日引述多位消息人士報導，美軍航艦「布希號」打擊群三月稍早完成部署前訓練，可能加入這場戰事。根據路透此前報導，布希號將接替美軍航艦「福特號」。葉門武裝團體青年運動廿八日朝以色列發射飛彈。這是美以二月底對伊開戰後，伊朗「代理人」之一的青年運動首次參戰。