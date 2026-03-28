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中東戰爭波及波斯灣各國 科威特機場雷達系統遭破壞
中東戰爭已經歷4週，波斯灣各國持續攔截無人機及飛彈攻擊。科威特當局指出，科威特國際機場的雷達系統今天在一次無人機襲擊中受到嚴重破壞。
法新社報導，科威特通訊社（Kuwait News Agency）今天上午引述官員表示，科威特國家衛隊在過去24小時內擊落了6架無人機，雖無人員傷亡，但造成科威特國際機場的雷達系統嚴重受損。
美國有線電視新聞網（CNN）則報導，阿拉伯聯合大公國當局通報，在位於阿布達比和杜拜之間的阿布達比哈里發經濟區（Khalifa Economic Zones Abu Dhabi，KEZAD）附近，1枚遭到攔截的彈道飛彈掉落的碎片引發2起火災，造成5名印度籍人士受傷，但傷勢並不嚴重。
阿曼的官方通訊社引述當局聲明報導，阿曼最南端的沙拉拉港（Salalah）遭到2架無人機襲擊，造成1名外籍工人受傷和1架起重機輕微受損。
沙烏地阿拉伯國防部表示，1枚朝沙烏地首都利雅德發射的彈道飛彈已遭到攔截並摧毀。
巴林內政部今天一早指出，境內1座設施遭到伊朗攻擊後起火，民防單位已撲滅火勢。
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