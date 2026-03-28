不願提供協助？川普把北約盟友全罵一遍 怒嗆「烏克蘭也不是我們的戰爭」

（德國之聲中文網）周五，美國總統川普批評德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）不願幫忙保障荷莫茲海峽通航安全。

在邁阿密的一次會議上講話時，川普先是抨擊了北約盟友法國、英國，然後將矛頭轉向德國。

「德國總理說『這不是我們的戰爭』」，川普接著說道，「烏克蘭戰爭也不是我們的戰爭，但我們也在幫助他們啊」。

德新社指出，華盛頓和柏林之間的言辭交鋒最近幾天變得日益激烈。周四，川普表示，他認為德國官員宣稱這場衝突「不是我們的戰爭」的言論「不妥」，但他並未直接點名，只是將此言論歸咎於「德國領導人」。

所謂「不是我們的戰爭」之言論最初來自德國防長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius），而本月早些時候總理梅爾茨在訪問挪威的時候也表示：「德國不是這場戰爭的參與者，我們也不想捲入其中」。

川普曾請求北約盟國協助保障荷莫茲海峽的航運安全，該海峽目前已經處於事實上的封鎖狀態。荷莫茲海峽對全球石油貿易至關重要。 由於北約夥伴始終沒有響應這一請求，川普多次發出批評。

梅爾茨抨擊川普「大規模升級」局勢

周五早些時候，德國總理梅爾茨表示，川普總統的行動構成了伊朗局勢的「大規模升級」，而並非試圖結束戰爭。

他在《法蘭克福匯報》舉辦的一次會議上表示：「川普現在所做的，並非是緩和局勢、尋求和平解決方案，而是大規模升級衝突，其結果難以預料」。

梅爾茨對伊朗能否實現政權更迭表示懷疑。

「政權更迭真的是他們的目標嗎？」他問道，「如果真是如此，我認為他們無法實現。這種嘗試基本都以失敗告終」。

（德新社）

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