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衝突會升溫？ 「末日博士」估川普可能擴大攻勢：一場贏面較高的豪賭

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
經濟學家羅比尼。圖／路透
經濟學家羅比尼。圖／路透

有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）預測，美國總統川普很有可能選擇擴大在伊朗的軍事行動來求勝，而非退縮而甘冒經濟和國際秩序更加惡化的後果。

羅比尼27日在義大利科摩湖（Lake Como）一場經濟和企業領袖集會上受訪時說：「我的基線預測是，戰事升溫的機率超過50%。擴大衝突贏比輸的可能性高，但終歸是場豪賭。」

羅比尼曾準確預測2008年的全球金融風暴，也因此博得「末日博士」的封號。如今他對美國興兵伊朗提出較為樂觀的看法。

魯比尼說：「如果美國和以色列擴大攻勢，更有可能導致伊朗政權垮台，即使短期內油價走高，但就中期而言反而會有更好的結果。因此，川普和以色列總理內唐亞胡有動機藉擴大攻勢來求勝。」

魯比尼提醒，若戰事拖長將重創全球經濟。他表示，若美國與以色列擴大攻勢，可能出現的尾端風險是，「伊朗攻擊更多石油設施，演變成1970年代的局面」。

各國已因美國對伊朗開戰而開始下修產出預測，同時嚴防能源價格飆漲而帶動的通膨。

魯比尼指出：「即使戰爭明天就結束，油價也不會回落到先前的水準。」但他也說，若漲幅在10%到15%之間，「還不至於釀成災難」。

至於戰爭對貨幣政策有何影響，魯比尼表示，歐洲央行可能必須「在4月，甚至6月」接連升息，英國央行恐怕也是如此。

魯比尼指出，聯準會Fed）也可能陷入兩難。決策者或許會被迫升息，「以免通膨預期出現失控的風險」。

魯比尼說：「2022年Fed因延誤升息，幾乎喪失公信力。」他也提到Fed主席即將交接，華許預定 5 月接替鮑爾掌舵。「新任Fed主席不能在一上任就毀掉自己名聲」，因此除升息外別無選擇。

金融風暴 美國 以色列 伊朗 聯準會 Fed

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