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飛彈襲擊以色列…葉門「青年運動」首度發動攻勢 威脅介入紅海航線

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飛彈襲擊以色列…葉門「青年運動」首度發動攻勢 威脅介入紅海航線

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
葉門叛軍組織青年運動發言人薩里去年4月在首都沙那的反美國和以色列集會發表談話。美聯社
葉門叛軍組織青年運動發言人薩里去年4月在首都沙那的反美國和以色列集會發表談話。美聯社

以色列時報報導，葉門叛軍組織「青年運動」28日上午發射飛彈襲擊以色列南部，引起南部城市貝爾謝巴（Beersheba）及周圍地區響起空襲警報。這是與伊朗結盟的青年運動自伊朗戰爭爆發以來首度發動攻勢。

青年運動在聲明中聲稱對這次襲擊負責，說他們以「一批彈道飛彈」襲擊了「以色列敏感軍事據點」。

以色列國防軍（IDF）表示，一枚自葉門發射的飛彈遭防空系統成功擊落。

青年運動再發動襲擊前一天就警告，如果其他國家加入美國和以色列針對伊朗的行動，或者紅海被用來對伊朗發動攻擊，他們準備好進行軍事介入。

青年運動發言人薩里（Yahya Saree）27日傍晚在電視演說中說：「我們證實，如果有任何新盟國加入美以兩國對抗伊朗及其盟友，或者如果紅海被用來針對伊朗進行『敵對行動』，我們隨時準備好啟動直接軍事介入。」

薩里也說，如果他所說的針對伊朗和「抵抗軸心」的局勢升高持續，他們已準備好採取行動，但沒有說明會以何種形式介入。

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