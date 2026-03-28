開啟新戰線？葉門胡塞組織首度出手「射飛彈」 伊朗戰爭恐進一步擴散

以色列28日表示，已偵測並攔截一枚自葉門射出的飛彈，是伊朗戰爭開打以來葉門首度捲入其中。數小時前，葉門叛軍胡塞組織揚言，倘若美國和以色列對伊朗為首的「反抗軸心」攻擊火力升高，準備採取行動。

目前不知是誰從葉門射出飛彈，或瞄準什麼目標。但若是胡塞組織加入戰局，中東戰況可能有進一步擴散、延長之虞，因為胡塞組織可攻擊葉門以外的目標，擾亂阿拉伯半島以及紅海周遭的海運航道，一如2023年10月7日以色列與哈瑪斯開戰後的情況。

自從2月28日美國和以色列聯手攻擊伊朗以來，這場戰爭已進入第五周，戰火蔓延至中東各地。伊朗實質封鎖了輸運全球五分之一石油與天然氣的荷莫茲海峽，已擾亂了能源供應、打擊全球經濟，並助長通膨顧慮。

胡塞組織若果真開啟新戰線，最明顯的攻擊目標之一是曼德海峽--紅海南部入口，通往蘇伊士運河的船運要道。

伊朗戰爭可能拖長的顧慮再起，全球股市27日普遍下挫，布蘭特原油期貨漲破每桶112美元，比戰前飆升逾50%。