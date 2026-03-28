快訊

顏慧欣生前疑遭職場霸凌 錯誤歸咎派系鬥爭？經濟部發聲了

國民黨新竹縣長初選廝殺激烈 黨員投票1730公布結果

飛彈襲擊以色列…葉門「青年運動」首度發動攻勢 威脅介入紅海航線

聽新聞
0:00 / 0:00

開啟新戰線？葉門胡塞組織首度出手「射飛彈」 伊朗戰爭恐進一步擴散

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
葉門胡塞組織已表明，如果情勢需要，不會猶豫加入戰局力挺伊朗。胡塞組織若開啟新戰線，戰火恐進一步蔓延至中東各地。圖／歐新社
葉門胡塞組織已表明，如果情勢需要，不會猶豫加入戰局力挺伊朗。胡塞組織若開啟新戰線，戰火恐進一步蔓延至中東各地。圖／歐新社

以色列28日表示，已偵測並攔截一枚自葉門射出的飛彈，是伊朗戰爭開打以來葉門首度捲入其中。數小時前，葉門叛軍胡塞組織揚言，倘若美國和以色列對伊朗為首的「反抗軸心」攻擊火力升高，準備採取行動。

目前不知是誰從葉門射出飛彈，或瞄準什麼目標。但若是胡塞組織加入戰局，中東戰況可能有進一步擴散、延長之虞，因為胡塞組織可攻擊葉門以外的目標，擾亂阿拉伯半島以及紅海周遭的海運航道，一如2023年10月7日以色列與哈瑪斯開戰後的情況。

自從2月28日美國和以色列聯手攻擊伊朗以來，這場戰爭已進入第五周，戰火蔓延至中東各地。伊朗實質封鎖了輸運全球五分之一石油與天然氣的荷莫茲海峽，已擾亂了能源供應、打擊全球經濟，並助長通膨顧慮。

胡塞組織若果真開啟新戰線，最明顯的攻擊目標之一是曼德海峽--紅海南部入口，通往蘇伊士運河的船運要道。

伊朗戰爭可能拖長的顧慮再起，全球股市27日普遍下挫，布蘭特原油期貨漲破每桶112美元，比戰前飆升逾50%。

哈瑪斯 美國 伊朗 以色列 葉門

延伸閱讀

中東戰爭第28天》以軍攻擊伊朗核設施 最新發展一次看

美以轟炸核子設施 引發伊朗向波斯灣四圍和以色列報復

美以猛轟近一個月仍難除盡！伊朗射飛彈改採「量少殺傷高」撐戰局

川普再施壓伊朗 警告談判「最好快點認真點 以免為時已晚」 油價飆升

相關新聞

飛彈襲擊以色列…葉門「青年運動」首度發動攻勢 威脅介入紅海航線

以色列時報報導，葉門叛軍組織「青年運動」28日上午發射飛彈襲擊以色列南部，引起南部城市貝爾謝巴（Beersheba）及周圍地區響起空襲警報。這是與伊朗結盟的青年運動自伊朗戰爭爆發以來首度發動攻勢。

美伊戰爭還沒結束！川普自曝有「3554個目標」待炸 第三航艦傳趕赴戰區

美國總統川普27日晚間在邁阿密舉行的未來投資倡議優先（FII Priority）峰會發表演說時表示，對伊朗發動的軍事行動「還沒有結束」。

沉迷爆炸片？川普戰情室狂播「轟炸畫面」 外界憂戰爭決策受影響

戰爭是一門致命的生意，但對美國總統川普來說，作戰總部內的日常卻更像一場永不停歇的電子遊戲。美國中央司令部的高級將領不僅必須確保日益複雜的中東軍事行動順利進行，據高層消息人士透露，還得每天向這位沉迷螢幕的總統提供源源不絕的「爆炸畫面」。

「從期待到失望」美伊戰火延續 當地居民憂心嘆：前景不明朗

戰爭剛剛爆發時，很多伊朗人都認為，美以發起的這場軍事行動至少會削弱、甚至會顛覆伊朗的伊斯蘭政權。美國總統川普當時也曾向伊朗民眾發出了「接管政府」的呼籲，他表示，「這是你們幾代人都不會再得到的更迭政權的絕佳機會」。

川普急拋出5月北京行？媒體人分析美攻伊朗「博弈關鍵」 牽動美債黑洞

根據最新的戰報（截至2026年3月26 日），來自美國北卡羅來納州堡利伯提的美國陸軍第82空降師部隊，調動細節已經浮出水面，為這場「史詩怒火行動」...

開啟新戰線？葉門胡塞組織首度出手「射飛彈」 伊朗戰爭恐進一步擴散

以色列28日表示，已偵測並攔截一枚自葉門射出的飛彈，是伊朗戰爭開打以來葉門首度捲入其中。數小時前，葉門叛軍胡塞組織揚言，倘若美國和以色列對伊朗為首的「反抗軸心」攻擊火力升高，準備採取行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。