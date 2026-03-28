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「從期待到失望」美伊戰火延續 當地居民憂心嘆：前景不明朗

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伊朗德黑蘭一處公園內展示的伊朗飛彈旁26日有民眾走過。圖／路透
伊朗德黑蘭一處公園內展示的伊朗飛彈旁26日有民眾走過。圖／路透

（德國之聲中文網）戰爭剛剛爆發時，很多伊朗人都認為，美以發起的這場軍事行動至少會削弱、甚至會顛覆伊朗的伊斯蘭政權。美國總統川普當時也曾向伊朗民眾發出了「接管政府」的呼籲，他表示，「這是你們幾代人都不會再得到的更迭政權的絕佳機會」。

但隨著戰事進入第四周，民用設施遭到攻擊，民眾的日常生活充滿危險，但神權政府卻依然穩固，許多反政府人士最初的期望已經轉換成了失望和憂慮。

一名因安全原因要求匿名的德黑蘭居民對德國之聲表示：「儘管遭受了嚴重的破壞，但政府卻依然保持運作，這使很多人最初對戰爭結果的期望已經變成了失望和擔憂」。

從希望到迷茫

戰爭初期，一些伊朗人認為，來自外部的軍事壓力將對伊朗政權形成足夠大的威懾作用，從而使大規模的民眾抗議活動重新獲得空間。此前，伊朗遍及全國的反政府抗議活動剛剛遭到安全部隊的鎮壓，整個社會仍處於動盪之中。

對於那些反對神權統治的伊朗人來說，美以的軍事打擊可能會成為伊朗社會永久變革的導火索，並能夠結束國家對社會的嚴格控制。

但持續至今的空襲，已經使對戰爭的這種解讀方式越來越難以令人信服。

燃燒的建築、被毀的基礎設施以及濃煙滾滾的城市畫面，已經改變了許多人對戰爭的看法。人們更為關心的已經不再是戰爭是否會削弱伊朗政權，而是這場戰爭還要持續多久，以及伊朗民眾還要承受多少死亡與破壞。

南部城市米納布一所女子學校遭導彈襲擊事件，在這一情緒轉變中極具象徵意義。平民傷亡和不斷上升的不安全感，已經成為伊朗日常生活的一部分。

戰火中的民眾生活

一名德黑蘭市民告訴德國之聲，儘管處於戰爭狀態，儘管空襲危險無處不在，但很多伊朗人還是被要求離開相對安全的家去上班。這名匿名人士表示：「儘管很多人認為，現在已經沒有安全的地方，也沒有人願意去上班，但政府仍在要求員工必須堅守工作崗位」。他補充道：「人們面臨著很大的壓力，因為不去上班可能會被解讀成罷工或抗議」。

在伊朗這樣一個高壓體制下，缺席公共生活可能會給當事人帶來政治後果。在這裡，即便你只是表現出猶豫不決的態度，就有可能被當局視為安全風險。

許多曾期望這場戰爭能夠帶來政權更迭的伊朗人已經意識到，戰爭造成的破壞遠比政治的改變來得更快。

前景並不明朗

即使有一天空襲和戰火平息，前景也並不會明朗，這也是民意發生變化的原因。

許多人擔心，如果伊斯蘭共和國挺過了這場戰爭，那麼伊朗將不僅繼續背負原有的問題，同時還需迎接新的挑戰：基礎設施受損、經濟困境加劇、國際制裁繼續，而且政府可能會採取更嚴厲的鎮壓行動以強化其統治。

美以聯合行動的具體目標並不明了，這也加劇了人們的擔憂。

曾擔任伊朗戰略研究中心社會與文化部副主任的多爾貝基（Babak Dorbeiki）表示，以色列和美國所追求的目標似乎並不相同。他對德國之聲表示：「同美國不同的是，以色列尋求的是伊朗的徹底崩潰。因此，川普和內唐亞胡所追求的目標似乎並不一致，這也使得戰爭的結果仍不明朗」。

不確定性正在吞噬伊朗社會

戰爭以及對未來的不確定性，正在衝擊社會心理。對許多伊朗人來說，恐懼已不再僅僅源自炸彈和空襲，而是對戰爭結束後國家未來的擔憂。

儘管遭受猛烈空襲，並已經造成最高領導層多名成員喪生，但是，國家的鎮壓機器以及安全部隊仍在一如既往地實施嚴格的社會管控。

曾下令鎮壓抗議活動的伊朗最高領袖哈米尼在空襲中被殺之後，一些人曾希望伊朗會發生持久性的變革。但這一希望也基本落空了，因為哈米尼的兒子穆吉塔巴已經成為繼任者，他被認為比其父親更加強硬。

對很多人來說，這場戰爭原本是削弱政權的可能路徑，但現實卻是另外一幅場景：看不到盡頭的戰爭、越來越多的平民傷亡，而他們所期望看到的政權垮台，卻仍舊是個未知數。

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以色列 伊朗 美國 伊斯蘭 軍事行動

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