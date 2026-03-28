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美伊戰爭還沒結束！川普自曝有「3554個目標」待炸 第三航艦傳趕赴戰區

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍「布希號」航艦2025年10月4日在美國諾福克外海的大西洋航行。圖／路透
美國海軍「布希號」航艦2025年10月4日在美國諾福克外海的大西洋航行。圖／路透

美國總統川普27日晚間在邁阿密舉行的未來投資倡議優先（FII Priority）峰會發表演說時表示，對伊朗發動的軍事行動「還沒有結束」。

據CNN報導，先前已多次宣稱對伊朗取得勝利的川普指出，美國在伊朗「仍有3554個目標」尚未打擊，並稱「這很快就會完成」。他同時強調，之所以將行動稱為「軍事行動」，是出於法律考量，「因為作為軍事行動，我不需要任何批准；如果是戰爭，理論上就需要國會批准，類似那樣。所以我稱它為軍事行動。」

此外，消息人士透露，美國海軍「布希號」（USS George H.W. Bush）航空母艦預計將部署至接近衝突區域的地點，但目前尚不清楚該艦將加入，或取代已部署在當地的福特號（USS Gerald R. Ford）與林肯號（USS Abraham Lincoln）等兩艘航艦之一。

兩名美國官員向ABC新聞表示，「布希號」航艦打擊群本周已自諾福克海軍基地出發，並將前往中東。此次部署雖屬例行安排，但也意味著美方在當地可能同時動用三個航空母艦打擊群，投入對伊朗的作戰行動。

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