中東戰爭第28天》以軍攻擊伊朗核設施 最新發展一次看

中東戰爭進入第28天，以色列攻擊了伊朗最大的鋼鐵廠、發電廠及核設施等政權目標，而美國特使則透露美方已提出15點和平計畫，並預期伊朗本週將與華府展開談判以結束衝突。

以下是法新社與路透社彙整中東戰爭的最新事態發展。

●美以動向

美國總統川普重申他對北大西洋公約組織（NATO）盟友的失望，因北約拒絕派遣軍隊協助確保荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的安全。

他在邁阿密一場投資論壇上說：「他們就是沒出現…我們每年在北約方面花費數千億美元來保護他們，而且我們過去總是會在那裡支持他們，但現在，基於他們的行為，我想我們也不必非得這麼做了，對吧？」

川普還表示，伊朗方面「必須開放川普海峽」，隨即更正澄清他指的是荷莫茲海峽。

川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）表示，他認為伊朗「本週」將與華府舉行會談，以結束這場長達一個月的戰爭。

魏科夫在邁阿密的一場商業論壇上說：「我們已提出一份15點計畫。我們預期伊朗方面會回應。這可以解決一切問題。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，他預期華府在伊朗的戰爭目標將「在未來幾週內」完成。

他在巴黎的七大工業國集團（G7）會談後說：「當我們在未來幾週內解決他們之後，他們將比近代史上任何時候都更弱。」

盧比歐也表示，伊朗已向美方發送「訊息」，但尚未對美國提出的和平計畫做出回應。

美軍中央司令部（US Central Command）表示，自2月28日戰爭開始以來，已有超過300名美軍人員受傷。

美國官員今天告訴路透社，在伊朗對沙烏地阿拉伯的蘇爾坦王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）發動的軍事攻擊中，有12名美軍官兵受傷，其中兩人傷勢嚴重。

自對伊朗的戰爭開始以來，已有超過300名美國軍事人員受傷。美國軍方今天稍早表示，其中273人已經重返崗位。在這場衝突中，已有13名美軍官兵陣亡。

以色列軍方表示，當地時間28日凌晨對伊朗的「政權目標」發動了攻擊。一名在首都德黑蘭（Tehran）的法新社記者報導，聽到了約10聲劇烈爆炸，並看到一團黑煙。

以色列緊急應變人員表示，在軍方通報有飛彈從伊朗發射後，特拉維夫（Tel Aviv）今天有一名男子喪生，全國各地另有數人受傷。

以色列民防司令部（Home Front Command）官員表示，攻擊中使用了集束炸彈，這種炸彈會在半空中爆炸，並將子炸彈散佈到廣大區域。

●伊朗動向

在伊朗兩座最大的鋼鐵廠和核設施遭到攻擊後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，德黑蘭當局將為「以色列的罪行討回沉重代價」。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也警告，中東地區「擁有美國股東以及與猶太復國主義政權結盟的重工業」設施員工應「立即撤離工作場所」，矢言將發動報復性攻擊。

●油價股匯動態

由於投資者對衝突迅速結束的希望消退，國際油價今天大幅上漲。

全球股市指數本週收低，華爾街的標準普爾500指數連續第5週下跌。

●其他國家及組織

沙烏地表示，軍方「攔截並摧毀」了一枚瞄準首都利雅德（Riyadh）地區的飛彈。

以色列軍方今天襲擊了黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南郊，稱目標是伊朗支持的激進組織真主黨（Hezbollah）。真主黨則表示旗下戰士與「以色列敵軍…用輕、中型武器」發生衝突。

葉門的青年運動（Houthi）叛軍警告，如果對伊朗的攻擊持續，或有更多國家加入衝突，他們將參戰。

土耳其安卡拉當局表示，巴基斯坦、沙烏地、埃及和土耳其之間的會談可能於本週末在巴基斯坦舉行。隨著衝突拖延，巴基斯坦已成為伊朗和美國之間的關鍵調解人，伊斯蘭馬巴德當局已成為美伊之間關鍵的調停者，擔任雙方訊息傳遞的橋梁。

在以色列攻擊包括一座鈾處理廠在內的兩處伊朗核設施後，聯合國國際原子能總署（IAEA）再次呼籲在中東戰爭中保持「克制」。

國際原子能總署在X平台上表示：「國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）重申（他）對軍事克制的呼籲，以避免任何核事故的風險。」

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，這場戰爭不太可能導致伊朗「政權更迭」。

他在法蘭克福的一場論壇上，以阿富汗戰爭為例指出：「如果那是目標，我認為無法達成，過去的衝突多半以失敗告終。」