美以不合浮現？范斯可望出任美伊談判首席 傳斥責內唐亞胡太樂觀

Axios報導，美國總統川普26日舉行內閣會議時，正式確認副總統范斯在伊朗議題上的角色。美以消息人士透露，范斯從一開始就對這場戰事存疑，對以色列戰前的樂觀評抱持高度疑慮，並預期衝突仍將持續數周。范斯顧問則懷疑，以色列內部有人因認為他立場不夠鷹派，試圖削弱他的角色。

外界預期，范斯將成為未來潛在和平談判中的美方首席談判代表。白宮官員指出，他在政府中的地位，以及一貫反對海外無止境衝突的立場，使他在伊朗眼中，比起主導前兩輪失敗談判的威科夫與庫許納更具吸引力；威科夫也因此建議由范斯擔任首席談判代表。

一名政府高層表示：「如果伊朗連和范斯都談不成，那就不會有協議。他已經是他們能得到的最好人選。」

不過，政府官員懷疑，有外國勢力刻意散布「伊朗希望與范斯談判」的說法。一名政府官員直指，所謂「伊朗認為范斯傾向達成協議並撤出」的說法，是「以色列針對范斯的操作」。但目前沒有證據顯示存在這類行動。

白宮官員進一步懷疑，以色列政府內部有人試圖抹黑范斯，起因是他與內唐亞胡23日一通氣氛緊張的通話。據美以消息人士指出，范斯在通話中直指內唐亞胡對戰事走向的多項預測過於樂觀，尤其高估民眾起義推翻政權的可能性。一名美方消息人士則指出，內唐亞胡在戰前曾向川普強調戰事「會很容易」，並高估政權更替的可能性，范斯對此看得相當清楚。

隔天，一家由共和黨大金主艾德森擁有的以色列右翼報紙報導稱，范斯曾在通話中對內唐亞胡大聲斥責。多名美以消息人士直指該報導不實，范斯顧問更懷疑消息來自以色列方面刻意放話；以色列官員則否認內唐亞胡授意，並稱其辦公室已向多家媒體否認此事。