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美軍狂射戰斧飛彈轟伊朗代價浮現！中東庫存恐見底、掏空印太戰力

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍巡洋艦「聖喬治角號」2003年3月發射戰斧飛彈。路透
美國海軍巡洋艦「聖喬治角號」2003年3月發射戰斧飛彈。路透

華盛頓郵報27日獨家報導，知情人士透露，美國伊朗交戰四周內，美軍已發射超過850枚「戰斧」巡弋飛彈，消耗速度之快已引發五角大廈部分官員憂心，並促使內部展開討論，研議如何增加可用數量。

戰斧飛彈可由海軍水面艦艇與潛艦發射，自1991年波斯灣戰爭首次投入實戰以來，一直是美軍攻擊行動的核心武器。其之所以備受重視，部分原因在於射程可超過1600公里，能降低派遣美軍飛行員進入防空嚴密空域的需求。五角大廈雖未公開庫存數量，但每年產量約6百枚，顯示全球供應相當有限。

多名美國官員表示，在伊朗衝突中大量使用戰斧飛彈，已促使美方必須緊急討論是否從包括印太地區在內的其他區域調撥庫存，同時也需展開長期且有系統的增產行動。

知情人士指出，五角大廈持續追蹤戰斧飛彈的使用數量，並愈發關注消耗速度對持續對伊朗作戰以及未來軍事行動的影響。一名官員形容，中東地區剩餘的戰斧飛彈數量「低到令人警惕」，另一人則表示，若不採取措施，五角大廈在中東的戰斧庫存正接近「Winchester」，這是軍事俚語，意指彈藥耗盡。

英國金融時報稍早報導，五角大廈在伊朗已消耗「數年份」的戰斧飛彈，但未說明具體數量。五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）並未直接回應已使用或剩餘戰斧飛彈數量的問題，僅表示美軍「在總統選定的時間與地點，執行任何任務都具備所需的一切」，並批評媒體報導帶有偏見。

這一情況也凸顯五角大廈與國會更廣泛的憂慮，包括川普政府對伊朗開戰的決策，以及對戰爭必要性的說法不斷變動，同時也引發對於在全球其他地區可能爆發衝突之際，彈藥短缺所帶來風險的擔憂。另有兩名知情官員透露，美軍在應對伊朗反擊時，也已發射超過1000枚防空攔截飛彈，包括「愛國者」與「終端高空防禦系統」（THAAD，薩德），這些同樣屬於全球最先進的系統之一，但庫存有限且未公開。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）評估指出，海軍在整個戰斧飛彈計畫期間共採購近9000枚，但其中數千枚為較早期版本，現已過時並退役。CSIS評估認為，對伊朗戰爭開始時，海軍可能只有3100枚戰斧飛彈。

CSIS資深顧問坎西安（Mark Cancian）表示，美軍若已對伊朗發射超過800枚戰斧飛彈，約相當於總庫存的四分之一，將在西太平洋潛在衝突中留下重大缺口，恐需數年才能恢復庫存。

巡弋飛彈 印太地區 五角大廈 以色列 伊朗 美國

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