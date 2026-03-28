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魯比歐：美伊戰爭不動用地面部隊 估在4周內結束

世界日報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
魯比歐說，伊朗戰爭還會持續2至4周，應該不會動用地面部隊。圖為魯比歐在法國機場接受訪問。(美聯社)
魯比歐說，伊朗戰爭還會持續2至4周，應該不會動用地面部隊。圖為魯比歐在法國機場接受訪問。(美聯社)

國務卿魯比歐27日指出，美國預期美伊衝突會在數周內結束，而非數月；Axios引述知情人士報導，魯比歐向七大工業國集團(G7)外長表示，戰爭會再持續2到4周，這個時間表超過開戰初期美方4到6周的評估。

此外，魯比歐也警告說，伊朗可能在衝突結束之後開始在荷莫茲海峽收費，指這是無法接受的狀況；魯比歐呼籲各國應該對此採取行動。

魯比歐近日出訪法國參加G7外長會議，針對美國在伊朗的軍事行動，魯比歐在受訪時表示，軍事行動將在適當的時機點落幕，指這個時間點是在數周內，而非數月。

魯比歐重申，美國對伊朗的軍事行動不會是長期衝突，並表示，美軍的目標很清楚，就是要摧毀伊朗的飛彈、無人機，摧毀伊朗的海軍和空軍，同時重創伊朗的飛彈發射器，讓伊朗不能躲在這些武器之後製造核子武器；魯比歐說，美軍正在達成上述這些目標，進度也超前，強調美軍不必動用地面部隊就能完成目標。

至於有報導指出，美軍正在部署地面部隊，魯比歐說，這是為了讓川普總統能準備好應付不同的意外事件，也給予總統最多的選擇來面對不同的情境。

Axios則引述三名知情人士指出，魯比歐在G7外長會議中表明，美伊衝突會繼續持續2到4周的時間，這讓美軍的軍事行動的時間評估延長到6至8周，超過原本美方的預期。

美國白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)日前指出，美國當初預計軍事行動會持續4到6周；李維特雖然表示美軍的進度超前，但沒有表示軍事行動可能會提前結束。

Axios也報導指出，魯比歐在外長會議裡說明，美國仍透過中介者與伊朗溝通，而非直接聯繫。

另外，魯比歐受訪時表示，當衝突結束後，世界可能立即面臨挑戰，指伊朗可能決定在荷莫茲海峽建立收費系統；魯比歐說，這不但是非法的，還是讓人無法接受的情況，也對全世界來說是非常危險的。

魯比歐表示，各國必須要謀定計畫來面對這樣的情況，美國也準備好加入這項計畫；魯比歐說，美國不必主導這項計畫，但樂於參與。

魯比歐表示，對許多國家來說，包括G7國家和亞洲等國在內，荷莫茲海峽非常重要，各國應致力於保護海峽免於海峽被像伊朗這樣的恐怖分子政府控制；魯比歐說，如果伊朗政府在荷莫茲海峽收費，全世界都應該為此感到憤怒。

以色列 伊朗 美國 魯比歐

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