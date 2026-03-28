美以轟炸核子設施 引發伊朗向波斯灣四圍和以色列報復

美國和以色列周五轟炸伊朗核子和鋼鐵設施，伊朗隨即在波斯灣各地展開報復。

伊朗官媒報導，遭到空襲目標包括阿拉克（Arak）核子設施內一座重水研究反應爐、亞茲德省（Yazd）的一座核能原料工廠，以及伊朗兩座規模最大的鋼鐵廠。

德黑蘭當局向波斯灣鄰國發射大量無人機和飛彈，造成科威特兩處港口受損，杜哈也響起飛彈警報；同時，伊朗也揚言，將對以色列境內及整個波斯灣地區的鋼鐵廠展開報復。

以色列當局表示，台拉維夫周五晚間遭到伊朗飛彈攻擊，有一人喪生。另外，據華爾街日報和美聯社報導，沙烏地阿拉伯一處基地遭到襲擊，造成數名美軍受傷。

與此同時，葉門由伊朗扶持的胡塞組織發言人表示，若有國家加入美、以行列，或者紅海用於對付伊朗，或針對德黑蘭外圍組織的攻勢加劇，他們已做好直接軍事介入的準備。這對那些因不滿伊朗攻擊、考慮加入美以陣營的波斯灣國家而言，無疑會是一大顧忌。

在此之前，美國總統川普二度延後對德黑蘭當局發出的最後通牒。川普揚，若不重新荷莫茲海峽，伊朗電廠將面臨打擊。

川普周五下午在邁阿密告訴記者：「他們正在談，他們想達成協議，」「很簡單，我們的軍隊是世界上最強大的，目前為止沒人能比。伊朗被打殘了。」隨後在一場活動中，川普談到軍事行動時說：「我們還剩下 3,554 個目標，很快就會處理完畢。」

華爾街日報報導，美國國防部考慮增派多達1萬名官兵前往中東。據報導，這批兵力將加入先前已下令部署至當地的5,000名海軍陸戰隊和1,000名傘兵的行列。

國務卿魯比歐告訴記者，美國「不需要地面部隊也能達成所有目標」，但「我們隨時準備好提供總統最大的選擇空間與機會，以便在突發狀況發生時能隨時應變」。