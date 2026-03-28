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伊朗飛彈還剩多少？美官員只確定摧毀三分之一 坦言算不出來

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
以色列各地27日響起防空警報，提醒民眾有彈道飛彈來襲，圖為劃過耶路撒冷上空的飛彈軌跡。歐新社
以色列各地27日響起防空警報，提醒民眾有彈道飛彈來襲，圖為劃過耶路撒冷上空的飛彈軌跡。歐新社

美國以色列伊朗的戰爭即將滿一個月，路透27日獨家報導，5名熟悉美國情報的消息人士透露，美方目前僅能確認已摧毀伊朗龐大飛彈庫約三分之一。

4名消息人士表示，另外約三分之一的狀況仍不明朗，但轟炸很可能已將這些飛彈摧毀或掩埋於地下隧道與掩體中。其中一人指出，對伊朗無人機能力的評估也大致相同，約有三分之一可確認已被摧毀。

這項先前未曾曝光的評估顯示，雖然伊朗大部分飛彈已被摧毀或難以使用，但仍保有相當規模的庫存，且在戰事結束後，仍可能回收部分被掩埋或受損的飛彈，也與美國總統川普26日公開聲稱伊朗「只剩很少火箭」的說法形成對比。白宮未立即回應詢問。

不過，川普在當天的電視直播內閣會議上也似乎承認，剩餘的伊朗飛彈與無人機，仍可能對未來美方在荷莫茲海峽的行動構成威脅。他說：「就算我們已經摧毀了99%的飛彈，剩下的1%仍然不可接受，因為那1%可能就是一枚飛彈，打進一艘價值10億美元的船。」

美方雖持續以摧毀飛彈與無人機能力為主要目標，但中央司令部拒絕具體說明已摧毀多少。一名消息人士指出，問題之一在於難以精確掌握伊朗戰前在地下掩體中儲存了多少飛彈，美方也未公開相關估算。

以色列軍方官員表示，伊朗在戰前擁有約2500枚可打擊以色列的彈道飛彈，一名資深軍方官員指出，目前已「癱瘓」超過335具發射器，相當於約70%的發射能力。不過，以方並未公開伊朗仍持有多少飛彈，私下也承認，要消除剩餘約30%的能力將更加困難。

儘管遭密集轟炸，伊朗仍持續向周邊國家發射飛彈與無人機，顯示戰力並未耗盡。。巴黎高等政治學院（Sciences Po）伊朗飛彈與革命衛隊專家格拉耶夫斯基（Nicole Grajewski）指出，川普政府可能誇大了空襲對伊朗軍力的削弱程度；即使遭到猛烈轟炸，伊朗仍能從比德卡內（Bid Kaneh）軍事基地持續發動攻擊，「他們能維持這樣的攻擊能力，某種程度上顯示美方誇大行動成效。」

一名美國資深官員也對美方能否準確評估伊朗飛彈能力表示懷疑，部分原因在於不清楚有多少武器藏於地下，以及是否仍能以某種方式動用。該官員表示：「我不確定我們是否能得到一個精確數字。」

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