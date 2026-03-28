以色列空襲核設施 伊朗矢言報復攻擊

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天在國內兩大鋼鐵廠與核子設施遇襲後表示，伊朗將讓以色列為自身罪行付出沉重代價。

法新社報導，阿拉奇在社群媒體上表示：「以色列攻擊了伊朗最大的兩座鋼鐵廠、一座發電廠，以及民用核設施等基礎建設。以色列聲稱這是與美國協調後採取的行動。」

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也警告，中東地區「擁有美國股東以及與猶太復國主義政權結盟的重工業」設施員工「立即撤離工作場所」，他們矢言將發動報復性攻擊。

以色列軍方今天證實空襲伊朗中部一座重水反應爐和一座鈾加工廠。以軍目標鎖定伊朗核設施。

軍方在聲明中說：「不久前，以色列空軍…空襲伊朗中部阿拉克（Arak）的重水廠。」聲明形容此處是「製造核武用鈽的關鍵基地」。

伊朗媒體稍早報導，美以空襲洪達卜（Khondab）重水廠區，但未造成傷亡或輻射外洩。

位於洪達卜村郊區的反應爐建設於2000年代啟動，但依據現已作廢的2015年伊朗與世界大國所簽核協議，建設工程中止。反應爐核心被移除並灌入混凝土，使其無法運作。

官方宣稱這座研究用反應爐用途是生產供醫學研究的鈽，此地也有一座重水生產廠。

以色列軍方今天也證實空襲伊朗中部雅茲德（Yazd）一座鈾加工廠。

軍方在聲明中說：「不久前，以色列空軍…空襲位於伊朗中部雅茲德一座鈾提煉廠。」聲明形容此處是「伊朗一座獨特的設施，用於生產鈾濃縮過程所需的原材料」。

伊朗原子能組織（AEOI）稍早說，這座設施遭到美以襲擊，但「未導致任何放射性物質外洩」。

美國與以色列指控伊朗尋求取得核武，伊朗則堅稱核子計畫僅是作為民生用途。

阿拉克重水廠在去年6月伊朗與以色列交戰12天期間曾遭以色列空襲；美國當時也進行轟炸。國際原子能總署（IAEA）表示，此地設施在攻擊中「受損」，且「評估自那之後未完全恢復運作」。不過國際原子能總署說，自去年5月以來便無法進入當地查核。