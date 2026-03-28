快訊

台灣高資產家族財富接班之道 擬訂4道防火牆防財務外流

神探李昌鈺辭世！游毓蘭曝他病倒時間「終其一生平反寃案」

以為被戴綠帽！男當鋪開火挾持老闆 勇警箭步奪槍「5分鐘內逮捕」

聽新聞
0:00 / 0:00

以色列空襲核設施 伊朗矢言報復攻擊

中央社／ 德黑蘭/耶路撒冷27日綜合外電報導
伊朗外交部長阿拉奇。路透
伊朗外交部長阿拉奇。路透

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天在國內兩大鋼鐵廠與核子設施遇襲後表示，伊朗將讓以色列為自身罪行付出沉重代價。

法新社報導，阿拉奇在社群媒體上表示：「以色列攻擊了伊朗最大的兩座鋼鐵廠、一座發電廠，以及民用核設施等基礎建設。以色列聲稱這是與美國協調後採取的行動。」

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也警告，中東地區「擁有美國股東以及與猶太復國主義政權結盟的重工業」設施員工「立即撤離工作場所」，他們矢言將發動報復性攻擊。

以色列軍方今天證實空襲伊朗中部一座重水反應爐和一座鈾加工廠。以軍目標鎖定伊朗核設施。

軍方在聲明中說：「不久前，以色列空軍…空襲伊朗中部阿拉克（Arak）的重水廠。」聲明形容此處是「製造核武用鈽的關鍵基地」。

伊朗媒體稍早報導，美以空襲洪達卜（Khondab）重水廠區，但未造成傷亡或輻射外洩。

位於洪達卜村郊區的反應爐建設於2000年代啟動，但依據現已作廢的2015年伊朗與世界大國所簽核協議，建設工程中止。反應爐核心被移除並灌入混凝土，使其無法運作。

官方宣稱這座研究用反應爐用途是生產供醫學研究的鈽，此地也有一座重水生產廠。

以色列軍方今天也證實空襲伊朗中部雅茲德（Yazd）一座鈾加工廠。

軍方在聲明中說：「不久前，以色列空軍…空襲位於伊朗中部雅茲德一座鈾提煉廠。」聲明形容此處是「伊朗一座獨特的設施，用於生產鈾濃縮過程所需的原材料」。

伊朗原子能組織（AEOI）稍早說，這座設施遭到美以襲擊，但「未導致任何放射性物質外洩」。

美國與以色列指控伊朗尋求取得核武，伊朗則堅稱核子計畫僅是作為民生用途。

阿拉克重水廠在去年6月伊朗與以色列交戰12天期間曾遭以色列空襲；美國當時也進行轟炸。國際原子能總署（IAEA）表示，此地設施在攻擊中「受損」，且「評估自那之後未完全恢復運作」。不過國際原子能總署說，自去年5月以來便無法進入當地查核。

反應爐 基礎建設 美國 以色列 伊朗

延伸閱讀

伊朗發「強烈警告」！若中東飯店接待美軍 一律列為攻擊對象

美國、以色列攻擊日益升級 伊朗強硬派要求發展核武呼聲抬頭

美以猛轟近一個月仍難除盡！伊朗射飛彈改採「量少殺傷高」撐戰局

以軍襲擊！伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍指揮官陣亡 傳負責封鎖荷莫茲海峽

相關新聞

伊朗飛彈直擊沙烏地阿拉伯基地 至少10美軍受傷、多架空中加油機受損

華爾街日報27日獨家報導，多名美國與阿拉伯官員透露，伊朗對沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan air base）發動攻擊，造成10名美軍受傷，其中2人傷勢嚴重。

不諒解缺席支援美伊衝突 川普：不用再花大錢保護北約

美國對伊朗展開軍事行動，美國總統川普27日稱北約組織（NATO）犯下大錯，連小型的武裝力量都不願派遣，認為北約參戰的風險很小，但他們卻選擇缺席，川普聲稱美國以後不用花大錢來保護北約國家，質疑美國為什麼要支持北約，當北約都不支持美國。

再寬限10天…美緩炸伊朗電廠 擬加派萬名地面部隊

美國總統川普廿六日在白宮召開對伊朗開戰後的首次內閣會議。他強調，正將伊朗打得「落花流水」，且伊方正「乞求」與美方達成和平協議，但「我也不知道我們是否願意這麼做；我們會看看能否談成一項對的協議」。

美以轟炸核子設施 引發伊朗向波斯灣四圍和以色列報復

美國和以色列周五轟炸伊朗核子和鋼鐵設施，伊朗隨即在波斯灣各地展開報復。

伊朗擬設荷莫茲海峽「收費站」 用人民幣結算

美聯社廿六日報導，伊朗似乎正建立一套長期的「收費站」制度，並要求以人民幣支付船舶行經荷莫茲海峽（下稱海峽）的通行費。

伊朗飛彈還剩多少？美官員只確定摧毀三分之一 坦言算不出來

美國與以色列對伊朗的戰爭即將滿一個月，路透27日獨家報導，5名熟悉美國情報的消息人士透露，美方目前僅能確認已摧毀伊朗龐大飛彈庫約三分之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。