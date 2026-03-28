不諒解缺席支援美伊衝突 川普：不用再花大錢保護北約

美國對伊朗展開軍事行動，美國總統川普27日稱北約組織（NATO）犯下大錯，連小型的武裝力量都不願派遣，認為北約參戰的風險很小，但他們卻選擇缺席，川普聲稱美國以後不用花大錢來保護北約國家，質疑美國為什麼要支持北約，當北約都不支持美國。

川普27日出席在邁阿密舉行的未來投資倡議高峰會發表談話，川普對北約國家沒有在美國對伊朗的軍事行動中伸出援手表達不諒解，指戰爭總有風險，但他認為美伊衝突的風險不大，認為北約選擇缺席是犯下大錯，不過川普表示，這也為美國省下大錢。

川普說，美國每年在北約上花費數千億美元來保護他們，但基於北約的行為，他認為美國現在不必這麼做了。