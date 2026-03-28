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美國提和平方案等待伊朗表態 魏科夫：本週有望會談
美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）今天表示，他相信伊朗將在「本週」與華府會談，以結束這場持續一個月的中東戰爭。
綜合法新社和路透社報導，魏科夫在邁阿密（Miami）舉行的商業論壇上被問及與伊朗談判時回答：「我們認為本週將有會談，我們當然希望如此。」
魏科夫表示，美國正在等待德黑蘭對和平方案的回應。
他說：「我們已提出一項15點計畫，正在等待伊朗回應，這可能解決所有的問題。」
川普預計稍晚也將在同一場論壇發表談話。
據消息人士指出，伊朗預計今天稍晚回應美國提出的和平方案。
這名消息人士表示，透過中間人，川普和白宮高層官員已被告知，伊朗回應可能會在今天傳達。
根據多方消息與報導，伊朗先前一直在審議一份透過巴基斯坦傳遞的15點提案，其中包括廢除伊朗核計畫、限制飛彈發展，以及實質上將荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）控制權交出等。
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