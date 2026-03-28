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美國務卿警告：伊朗恐在衝突後在荷莫茲海峽收費

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務卿魯比歐。(路透)
美國國務卿魯比歐。(路透)

美國國務卿魯比歐27日警告說，伊朗可能在衝突結束之後開始在荷莫茲海峽收費，指這是無法接受的狀況；魯比歐呼籲各國應該對此採取行動。

魯比歐近日出訪法國參加G7外長會議，針對美國在伊朗的軍事行動，魯比歐在受訪時表示，軍事行動將在適當的時機點落幕，指這個時間點是在數周內，而非數月。

魯比歐並表示，當衝突結束後，世界可能立即面臨挑戰，指伊朗可能決定在荷莫茲海峽建立收費系統；魯比歐說，這不但是非法的，還是讓人無法接受的情況，也對全世界來說是非常危險的。

魯比歐表示，各國必須要謀定計畫來面對這樣的情況，美國也準備好加入這項計畫；魯比歐說，美國不必主導這項計畫，但樂於參與。

魯比歐表示，對許多國家來說，包括G7國家和亞洲等國在內，荷莫茲海峽非常重要，各國應致力於保護海峽免於海峽被像伊朗這樣的恐怖分子政府控制；魯比歐說，如果伊朗政府在荷莫茲海峽收費，全世界都應該為此感到憤怒。

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