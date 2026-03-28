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美國務卿稱戰爭數周內結束 美伊衝突恐要打滿兩個月

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務卿魯比歐。美聯社
美國國務卿魯比歐。美聯社

美國國務卿魯比歐27日指出，美國預期美伊衝突會在數周內結束，而非數月；Axios引述知情人士報導，魯比歐向七大工業國集團（G7）的外長表示，戰爭會繼續持續2到4周，這個時間表超過原本美方4到6周的評估。

魯比歐近日出訪法國參加G7外長會議，針對美國在伊朗的軍事行動，魯比歐在受訪時表示，軍事行動將在適當的時機點落幕，指這個時間點是在數周內，而非數月。

魯比歐重申，美國對伊朗的軍事行動不會是長期衝突，並表示，美軍的目標很清楚，就是要摧毀伊朗的飛彈、無人機，摧毀伊朗的海軍和空軍，同時重創伊朗的飛彈發射器，讓伊朗不能躲在這些武器之後製造核子武器；魯比歐說，美軍正在達成上述這些目標，進度也超前，強調美軍不必動用陸上不對就能完成目標。

至於有報導指出，美軍正在部署陸上部隊，魯比歐說，這是為了讓美國總統川普能準備好應付不同的意外事件，也給予總統最多的選擇來面對不同的情境。

Axios則引述3名知情人士指出，魯比歐在G7外長會議中表明，美伊衝突會繼續持續2到4周的時間，這讓美軍的軍事行動的時間評估延長到6至8周，超過原本美方的預期。

美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）日前指出，美國當初預計軍事行動會持續4到6周；李維特雖然表示美軍的進度超前，但沒有表示軍事行動可能會提前結束。

G7 美方 美伊衝突 以色列 伊朗 美國

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