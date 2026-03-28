盧比歐：伊朗未回應停戰提案 美行動目標兩週內完成

美國國務卿盧比歐今天指出，伊朗尚未正式回應結束戰爭的提案，但已傳遞出一些「訊息」，顯示對外交抱持興趣。他說，無論是否派遣地面部隊，美國對伊朗戰爭目標預計在未來兩週內完成。

綜合法新社報導，盧比歐（Marco Rubio）今天在巴黎出席七大工業國集團（G7）會議後對記者表示：「我們已經與伊朗體系有過訊息往來，無論這個體系現在還剩下多少，顯示對方願意就某些議題進行對話。」

盧比歐也表示，無論美國是否派遣地面部隊，華府對伊朗的戰爭目標預計在未來兩週內完成。

他說：「接下來幾週，當我們在這裡完成行動時，他們的實力將比近期任何時候都要弱。」

此外，盧比歐表示已在盟友方面取得進展，共同反對伊朗威脅對通行荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻收取「通行費」。

他表示，「這不僅非法，也不可接受，對全球而言具有危險性，因此國際社會必須制定應對方案」，並稱在G7會議上，他發現「很多人支持」反對伊朗這項計畫。