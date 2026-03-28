伊朗擬設荷莫茲海峽「收費站」 用人民幣結算

美聯社廿六日報導，伊朗似乎正建立一套長期的「收費站」制度，並要求以人民幣支付船舶行經荷莫茲海峽（下稱海峽）的通行費。

正常情況下，船舶行經海峽中央的雙向傳統商業航道，但愈來愈多船舶改走較偏北、經伊朗拉拉克島與伊朗本土間的替代路線，進入伊朗領海且貼近沿岸航行。

為確保能安全通過伊朗的「安全走廊」，業者必須透過伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）核准的中介，提交詳細資料，核准後船舶由ＩＲＧＣ護航。這條走廊讓包括ＩＲＧＣ的伊朗當局，得以對每艘船目視「驗證」，並決定是否放行。

海事資料數據公司「勞合商情社」分析師稱之為「德黑蘭收費站」，並認為這是伊朗強化對海峽航運控制的方式，石油運輸享有優先通行權，船舶必須接受「地緣政治審查」。儘管並非所有船舶都必須直接支付費用，但至少已有兩艘付費通過，且以人民幣結算；其中一艘付了相當於兩百萬美元（約台幣六四三三萬元）。

此舉等於將船舶從原本的國際航道引入伊朗領海，使伊方能直接掌控通行審查與放行權。而採用人民幣結算，則可能與ＩＲＧＣ被包括美國、歐盟與英國的多國制裁有關。但也有船舶似乎在外交壓力下獲准通行，像此前兩艘裝載液化石油氣（ＬＰＧ）的印度船舶已順利通過。

法斯通訊社等伊媒報導，伊朗國會正起草法案，擬將對部分船舶收費的機制法制化。伊朗國會議員庫基指稱，該法案將正式確立伊朗對海峽的主權，並創造收入。