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再寬限10天…美緩炸伊朗電廠 擬加派萬名地面部隊

聯合報／ 記者陳熙文、編譯茅毅／綜合報導
美國總統川普（中）26日在白宮召開2月底對伊朗開戰以來，首次的內閣會議。國務卿魯比歐（左）及國防部長赫塞斯（右）分坐兩側。（路透）
美國總統川普（中）26日在白宮召開2月底對伊朗開戰以來，首次的內閣會議。國務卿魯比歐（左）及國防部長赫塞斯（右）分坐兩側。（路透）

美國總統川普廿六日在白宮召開對伊朗開戰後的首次內閣會議。他強調，正將伊朗打得「落花流水」，且伊方正「乞求」與美方達成和平協議，但「我也不知道我們是否願意這麼做；我們會看看能否談成一項對的協議」。

川普在會議中指稱，伊朗戰力很差、談判能力卻很強。他廿六日在自創社媒真實社群發文宣布，「應伊朗政府所請」，將美國摧毀伊朗電廠及能源設施的期限再延後十天，至美東時間四月六日晚間八時；美伊談判「進行中」，且「進展非常順利」。他廿三日才將對伊朗能源電廠的攻擊延後五天至廿七日，這也是他第一次延後。

不過，伊方及調解方均否認請美國延後攻擊。華爾街日報廿六日引述調解方報導，伊朗官員雖已表達願參與和談，但伊朗領導高層尚未表態，且尚未做出任何最終決定。調解方直言，鑒於美伊都堅持對方難以接受的要求，因此和談成功的可能性仍低。

伊朗廿七日持續攻擊波斯灣多國，科威特及約旦皆攔截到來襲的伊朗飛彈和無人機。

華爾街日報廿六日報導，美國國防部官員說，即使川普在權衡與伊朗和談可能性，該部仍考慮加派一萬名地面部隊前往中東，以提供他更多選項。伊朗塔斯尼姆通訊社廿七日引述一位伊朗軍方消息人士報導，由於愈來愈擔憂美國與以色列可能發動陸戰，伊朗當局已動員一百多萬名兵力準備地面作戰。

對此，美國Axios新聞網引述多位美國官員和知情人士報導，討論中的選項除了扣押荷莫茲海峽（下稱海峽）周邊的伊朗船舶，美軍地面部隊還可能進入伊油出口樞紐哈格島；海峽最狹窄處的伊朗拉拉克島；海峽西側入口附近的伊朗阿布穆沙島、大通布島、小通布島；伊朗的波灣最大島葛希姆島

路透引述伊朗國內消息人士報導，伊朗強硬派內部正激辯是否應尋求擁有核武，相關討論已變得更大聲、公開且強硬。在前最高領袖哈米尼被「斬首」後，伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）已掌握主導權，讓強硬派在伊朗核政策上的立場漸占上風。

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