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川普再延後攻擊伊朗 又傳增兵中東 市場反應鈍化

經濟日報／ 編譯葉亭均季晶晶／綜合外電
美國總統川普26日說，和伊朗的談判仍在持續。 路透
美國總統川普26日說，和伊朗的談判仍在持續。 路透

美國總統川普26日說，和伊朗的談判仍在持續，已把攻擊伊朗能源與發電設施的時限延後十天，到美東時間4月6日晚間8時（台灣時間4月7日上午8時），但市場對川普言論的反應逐漸鈍化，加上據傳美國正考慮再派1萬名地面部隊到中東。油市依然緊張，布蘭特原油期貨盤旋在每桶108美元附近。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油期貨27日盤中揚升2.5%，報每桶110.79美元，西德州中級原油期貨則上漲3%，攀抵每桶97.27美元。

川普過去一周對伊朗發表談話
川普過去一周對伊朗發表談話

川普26日在Truth Social發文表示，「根據伊朗政府的要求，特此聲明，我正暫停（對伊朗）能源廠的毀滅計畫十天」，「談判還在進行中，儘管假新聞媒體和其他一些人發表了相反的錯誤聲明，但談判進展非常良好」。

川普同日稍晚告訴福斯新聞：「他們要求七天，我給了他們十天。伊朗對此非常感激。」

但據華爾街日報引述多名斡旋談判的中間人說法報導，伊朗並未要求暫停對其能源設施的打擊，且尚未對美方提出的15點停戰方案做出最終回應。這與美國總統川普稍早對外宣稱「應伊朗要求」，暫停對伊朗能源部門的打擊10天至4月6日，以利推動和平談判的聲明明顯有落差。

中間人透露，伊朗官員確實表達有意參與談判，但相關決定仍待最高領導層拍板，目前並未出現伊朗主動要求爭取停火時間的情況。

美方提出的15點方案，內容以解除嚴厲經濟制裁，交換伊朗在多個爭議領域讓步。伊朗方面對此反應強硬。中間人指出，德黑蘭已要求美國降低方案中的「過度」條件，否則不會同意啟動正式會談。此外，美國國防部官員表示，但國防部正考慮派出多達1萬名地面部隊人員前往中東，提供川普更多軍事選項。

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