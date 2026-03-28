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針對伊朗只放行友好國家船舶 多國組團 爭取復航荷莫茲

經濟日報／ 編譯任中原季晶晶／綜合外電
在伊朗27日試圖加強掌控荷莫茲海峽之際，多國都試圖「組團」打通這條能源運輸要道。 路透
在伊朗27日試圖加強掌控荷莫茲海峽之際，多國都試圖「組團」打通這條能源運輸要道。 路透

伊朗27日試圖加強掌控荷莫茲海峽之際，多國都試圖「組團」打通這條能源運輸要道，阿拉伯聯合大公國據傳正推動跨國護航船隊聯盟，法國也已與35國接洽，討論未來荷莫茲海峽復航方案，美國財長貝森特則說，美國為荷莫茲海峽的美國船舶保險計畫近期將啟動。

伊朗官媒已宣布，中國大陸、俄羅斯、巴基斯坦、伊拉克、印度及孟加拉等「友好國家」船舶能夠通過荷莫茲海峽，並且禁止一切前往、或來自美國與以色列等敵人盟友或支持者港口的航運活動，伊朗革命衛隊並已迫使三個同國籍的貨櫃輪，試圖通過荷莫茲海峽時掉頭折返，意在展現對荷莫茲海峽的掌控權。

航經荷莫茲海峽的原油量、能通行的國家
航經荷莫茲海峽的原油量、能通行的國家

英國金融時報（FT）報導，伊朗正在建立一套貨輪通過荷莫茲海峽的審批制度，且可能持續到戰爭結束之後，通過船隻每艘將支付200萬美元通行費。

伊朗也已建立一套秘密支付網路。EOS風險集團主管凱利表示，審批程序包括相關國家透過大使館與伊朗進行「政府對政府」的談判，之後在船隻接近海峽時，透過VHF 16無線電頻道收到一條密碼；伊朗當局將查驗船隻文書，包括貨物目的地、船員國籍等。他說，「已有明顯架構到位，明顯有人領導的感覺」。

FT另一篇報導指出，阿聯正試圖遊說數十個美國和其他盟邦，成立「荷莫茲安全部隊」護航聯盟，為行經荷莫茲海峽船舶護航，以重啟荷莫茲海峽。知情人士說，「焦點在創建儘可能廣泛的國際勢力」，「不是要跟伊朗開戰，是伊朗向全球經濟開戰，人們必須奮起」。

阿聯規模相對較小但現代化海軍將會加入，知情人士說，目前巴林是唯一支持該計畫的波灣國家，阿聯也正爭取沙烏地阿拉伯和其他國際盟友支持。唯一公開批評美以攻擊伊朗的波灣國家阿曼，表示正「密集研擬為荷莫茲海峽設立安全通行安排」。

路透報導，法國軍方領袖26日和約35個國家舉行視訊會議磋商，蒐集各國對荷莫茲海峽危機的意見、與潛在行動建議，探討未來荷莫茲海峽復航方案。

以色列 伊朗 美國

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