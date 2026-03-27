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傳伊朗集結逾百萬戰鬥人員 備戰與美潛在地面衝突

中央社／ 德黑蘭27日綜合外電報導
一名伊朗軍方消息人士告訴塔斯尼姆通訊社，隨著伊朗當局日益擔憂美國和以色列可能發動地面戰，德黑蘭已動員逾100萬名戰鬥人員投入戰備。 美聯社資料照
一名伊朗軍方消息人士告訴塔斯尼姆通訊社，隨著伊朗當局日益擔憂美國和以色列可能發動地面戰，德黑蘭已動員逾100萬名戰鬥人員投入戰備。 美聯社資料照

一名伊朗軍方消息人士告訴塔斯尼姆通訊社，隨著伊朗當局日益擔憂美國以色列可能發動地面戰，德黑蘭已動員逾100萬名戰鬥人員投入戰備。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，這名消息人士透露，除了組織逾百萬名戰鬥人員準備投入地面作戰，近日也有大批伊朗青年紛紛向伊朗強硬派民兵組織巴斯杰（Basij）、伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及軍方表達參與作戰的意願。

這位軍事消息人士補充道：「美國欲以自殺式與自我毀滅性戰術強行開放荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），悉聽尊便。我們既準備好應對他們的自殺式戰略，也準備好讓海峽維持關閉狀態。」

美國有線電視新聞網（CNN）也報導，伊朗近幾週持續加強在波斯灣哈格島（Kharg Island）的軍力部署，增派兵力並部署防空系統，同時設置防禦性陷阱。

伊朗國會議長本月25日警告，鑒於區域情勢的可能發展，敵對勢力不應試圖占領伊朗的島嶼；一旦越界，區域國家的重大基礎設施將成為伊朗「不設限無情打擊的目標」。

基礎設施 敵對勢力 防空系統 以色列 伊朗 美國

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