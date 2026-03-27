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美國、以色列攻擊日益升級 伊朗強硬派要求發展核武呼聲抬頭

中央社／ 德黑蘭26日綜合外電報導
伊朗境內的消息人士指出，針對德黑蘭是否該無視美國和以色列攻擊日益升級而發展核武一事，正在伊朗強硬派內部引發日益激烈論戰，相關主張也變得更為公開和堅決。 法新社
伊朗境內的消息人士指出，針對德黑蘭是否該無視美國和以色列攻擊日益升級而發展核武一事，正在伊朗強硬派內部引發日益激烈論戰，相關主張也變得更為公開和堅決。 法新社

伊朗境內的消息人士指出，針對德黑蘭是否該無視美國以色列攻擊日益升級而發展核武一事，正在伊朗強硬派內部引發日益激烈論戰，相關主張也變得更為公開和堅決。

路透社報導，兩位伊朗高層消息人士指出，前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）2月28日戰爭爆發日遭到擊斃後，伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary GuardCorps）掌握實權，針對核政策的強硬立場也隨之抬頭。

西方國家長期認為伊朗有意發展核武，或至少希望保有隨時製造核武的能力。但伊朗對此始終予以否認，強調哈米尼宣布核武不符合伊斯蘭教義而禁止發展，並且援引德黑蘭作為「禁止核子擴散條約」（NuclearNon-Proliferation Treaty）締約國，主張有權發展和平用途的核技術。

其中一名消息人士表示，目前還沒有改變伊朗核戰略的計畫，伊朗也未決定追求核武。不過體制內已經出現質疑現行政策，要求作出修正的聲音。

美國和以色列在伊朗就其核計畫進行談判期間攻打德黑蘭，這或許改變了局勢，讓伊朗戰略規劃者相信，繼續放棄發展核武或遵守禁止核子擴散條約，已經不符合國家利益。

消息人士指出，核政策已經成為統治圈私下討論的議題，但是革命衛隊等強硬派系和政治體系內其他成員之間，對於此舉是否明智莫衷一是。

事實上，伊朗官員在與西方超過20年的核談判過程中，曾多次以退出禁止核子擴散條約作為威脅，卻從未付諸行動。如今就此更公開辯論，不無只是類似的談判伎倆的可能性。

同時，在以色列和美國去年進行為時較短空襲後，德黑蘭現在又經歷數週針對其核子、彈道飛彈和其他科學設施的空襲。伊朗需要多久才有推進核彈計畫的能力，暫不得而知。

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