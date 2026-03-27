快訊

股民們意外嗎？ 中鋼股東會紀念品竟是它

才洗刷染毒臭名！44歲男星驚傳身亡 經紀公司急回應

很嗆！川普譏英航艦「玩具」批北約「紙老虎」 等伊朗垮了才出聲

聽新聞
0:00 / 0:00

美副總統范斯暗示 伊朗恐用核彈背心自殺攻擊？網友嘲諷：太作秀了

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國副總統范斯（右二）暗示，伊朗可能使用核彈背心進行自殺式攻擊，但因說法太缺乏事實根據，引發網友嘲諷。路透
美國副總統范斯（右二）暗示，伊朗可能使用核彈背心進行自殺式攻擊，但因說法太缺乏事實根據，引發網友嘲諷。路透

美國副總統范斯伊朗戰爭開打以來的首場內閣會議上暗示，伊朗有可能在背心內裝置核子武器來進行自殺式攻擊，他想藉此證明這場戰爭繼續下去的正當性，但由於他的說法缺乏現實根據，立刻也引來網友對他的嘲諷。

范斯26日在一場內閣會議上，在討論美國在伊朗衝突中擁有的軍事和外交選項時，做出這番言論。他仍將這場戰爭描述為為了防止伊朗發展核武而必須發生的戰爭，儘管無法證明德黑蘭政府在戰爭開打前有決定發展核武。

他說：「在說到選項時，我認為讓美國民眾知道選項是為了什麼很重要。而我認為是為了確保伊朗永遠不會擁有核武。」「你想想看，如果有人穿著背心走進擁擠的超市，然後引爆背心炸死幾個人，那已經是場可怕的悲劇。如果背心裡的東西不只是能殺死幾個人、而是能殺死成千上萬人，那又會是什麼情景？」

美國承認打造過最小規模的核彈是23公斤的彈頭，其威力相當於10公噸的TNT炸藥。

核彈不可能縮小到可以讓人穿在身上，如果范斯指的是使用放射性物質的「髒彈」，那麼這種尺寸的武器也不可能造成上萬人傷亡。此外，近數十年來，該地區絕大多數使用自殺式炸彈攻擊的都是遜尼派穆斯林極端分子，而非伊朗和其什葉派盟友。

范斯言論的真實性很快引發社群網友質疑。一名網友說：「自殺式炸彈背心？在2026年？考慮到現在有無人機這個選項，這有點太作秀了。」

有些人則認為這是販賣恐懼策略。一名網友說：「他不顧一切地想販賣戰爭騙局給美國民眾。髒彈恐攻並非什麼新的威脅，從2001年起就一直存在，而且也不是伊朗獨有。」「還是同一套劇本，如果真相無法支撐你的謊言，就用可能性去恐懼人民」。

伊朗戰爭 美國 范斯 以色列 伊朗 核武 恐攻

延伸閱讀

美以連番攻擊後還客氣什麼？伊朗內部浮現「直接擁核」聲浪

5月中川習會前結束伊朗戰爭？川普私下想脫身卻陷兩難

各說各話 …美提15點停戰方案促棄核 伊朗譏諷「美方在跟自己談判」

「一手橄欖枝一手拳頭」代表川普是認真的？伊朗：不想再被耍一次

相關新聞

美國、以色列攻擊日益升級 伊朗強硬派要求發展核武呼聲抬頭

伊朗境內的消息人士指出，針對德黑蘭是否該無視美國和以色列攻擊日益升級而發展核武一事，正在伊朗強硬派內部引發日益激烈論戰，...

被伊朗攻擊次數高於以色列 傳阿聯將加入國際部隊、重啟荷莫茲海峽

「金融時報」（Financial Times）今天引述知情人士報導，阿拉伯聯合大公國（阿聯）已告知美國與其他西方盟國，阿...

美副總統范斯暗示 伊朗恐用核彈背心自殺攻擊？網友嘲諷：太作秀了

美國副總統范斯在伊朗戰爭開打以來的首場內閣會議上暗示，伊朗有可能在背心內裝置核子武器來進行自殺式攻擊，他想藉此證明這場戰爭繼續下去的正當性，但由於他的說法缺乏現實根據，立刻也引來網友對他的嘲諷。

影／很嗆！川普譏英航艦「玩具」批北約「紙老虎」等伊朗垮了才出聲

美國總統川普26日在白宮內閣會議上再度砲轟英國，指其在美以聯手攻擊伊朗後近一個月仍支援遲緩，甚至將皇家海軍航空母艦「伊莉莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）與「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales,）貶為「玩具」。

美以猛轟近一個月仍難除盡！伊朗射飛彈改採「量少殺傷高」撐戰局

華爾街日報26日報導，軍事專家與前美軍官員指出，伊朗在波斯灣沿岸附近的基地與卡車發射器，在開戰初期遭美國與以色列空襲重創後，已改從領土更深處發射長程飛彈；每日發射量雖降至約十多枚，但轉而攻擊以色列與波灣阿拉伯國家防禦較弱的目標，在部分情況下造成更大破壞。

美伊戰爭狂燒彈藥！五角大廈傳考慮「轉調」援烏武器 歐洲急了

華盛頓郵報26日報導，三名知情人士透露，隨著美國對伊朗的戰爭持續消耗關鍵彈藥，五角大廈正考慮是否將原本提供給烏克蘭的武器轉調至中東。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。