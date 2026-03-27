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被伊朗攻擊次數高於以色列 傳阿聯將加入國際部隊、重啟荷莫茲海峽

中央社／ 阿布達比27日綜合外電報導
阿拉伯聯合大公國（阿聯）已告知美國與其他西方盟國，阿聯將加入一支旨在重啟荷莫茲海峽航運的跨國海上部隊。 路透社
阿拉伯聯合大公國（阿聯）已告知美國與其他西方盟國，阿聯將加入一支旨在重啟荷莫茲海峽航運的跨國海上部隊。 路透社

「金融時報」（Financial Times）今天引述知情人士報導，阿拉伯聯合大公國（阿聯）已告知美國與其他西方盟國，阿聯將加入一支旨在重啟荷莫茲海峽航運的跨國海上部隊。

據報導，阿聯（UAE）試圖推動數十國組成「荷莫茲安全部隊」（Hormuz Security Force），以防範伊朗攻擊荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）並護航船隻通行。

阿聯受到伊朗攻擊的次數遠高於區域內其他國家，包括以色列

若干美國盟友已表示，暫未計劃派船艦赴荷莫茲海峽維持航道暢通，婉拒美國總統川普（DonaldTrump）所提維持該水道開放的軍事援助請求。

法國今天表示已與約35國洽談，尋求合作夥伴並提出重啟荷莫茲海峽任務的計畫，但只有在美國和以色列對伊朗戰爭結束後才會執行。

伊朗實際上已封鎖荷莫茲海峽，導致國際能源價格飆漲、引發全球通膨升溫疑慮。這條航道處理全球約20%石油及液化天然氣（LNG）運輸。

報導指出，阿聯也正和巴林合作研擬一項聯合國安全理事會（UNSC）決議案，為未來任何一支特遣隊提供授權，但這項行動可能遭俄羅斯和中國反對。

路透社近日披露，聯合國安理會成員已開始商討保護荷莫茲海峽及周邊商業航運的相關決議案，其中巴林提出一項授權各國採取「一切必要手段」的草案。

一名阿聯高官上週表示，伊朗幾乎封鎖荷莫茲海峽航運後，阿聯可能加入美國主導的護航行動，以確保該水道航運安全無虞。

阿聯是主要石油出口國和貿易樞紐，因此荷莫茲海峽對該國經濟至關重要。伊朗曾多次攻擊波斯灣（Persian Gulf）外側、處理石油出口的阿聯港口。

路透社未能立即核實這篇報導。

以色列 伊朗 美國 阿聯酋 荷莫茲海峽

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