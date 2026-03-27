伊朗封鎖荷莫茲海峽 分析師：最大贏家是「這國」沒花錢就收大禮

美國與以色列攻打伊朗，伊朗為了報復而封鎖荷莫茲海峽。國際知名的分析師Perera指出，最大贏家是中國。

根據知名的國際政經分析師、獨立研究者Shanaka Anslem Perera的分析，中國在這場中東戰爭中，一發飛彈未發，一兵一卒未損，沒有派遣任何一艘軍艦前往荷莫茲海峽，卻在每個層面都迅速獲得了勝利。

掛中國國旗的油輪持續在荷莫茲海峽航道獲得放行。西方商船運量暴跌97%，中國每天透過此管道獲取約130萬桶伊朗原油。

Perera指出，中國人民解放軍正觀察這二十多年來，最鮮活詳盡的美國軍事實力實況展示：高超音速攔截彈性能、薩德反導系統攔截範圍、死神無人機弱點參數、電子戰反制措施、F-35出動率。一家中國企業聲稱已偵測到B-2隱形轟炸機輻射特徵，以及航母長期部署下的續航極限。解放軍原本可能需要十年的間諜活動才能取得的各項數據，都透過這場中國既未發動、也未資助、更沒有參與的戰爭，呈現在自己的眼前。

至於供應鏈，中國掌控全球超過90%的稀土加工能力。這場戰爭以史無前例的速度消耗著精確制導彈藥、5000磅地堡炸彈、薩德攔截彈、愛國者飛彈。這些玩意兒的導引系統、馬達與電子設備全都仰賴稀土元素。每一枚射向伊朗的飛彈，都在消耗庫存，補充這些庫存取決於中國的稀土加工。北京在2025年已禁止或限制稀土出口。被耗盡的軍火庫，以及用於補充的供應鏈，全都由中國的決策把關。

Perera近一步分析糧食領域：中國已暫停磷酸鹽出口至2026年8月，並停止氮磷鉀複合肥料運輸。印度於3月12日向北京緊急求援尿素，遭到拒絕。

中國一方面透過獲准通行的海峽成為伊朗原油最大買家，一方面又對全球其他地區種植所需的肥料原料實施最嚴格的出口限制。中國以低價取得能源，卻掐住競爭對手的肥料供應。

Perera認為，除中國以外，各國的糧食危機很可能會持續加劇。

最後是金融層面。據Chainanalysis估計，俄羅斯的A7A5穩定幣處理金額介於560億至930億美元之間，其運行架構與中國推動的跨境支付計畫相呼應。每一項對SWIFT的限制、每一條規避制裁的管道、每一條支撐伊朗與俄羅斯挺過戰爭的加密貨幣通道，都在驗證北京佈局十年的非美元結算系統的可行性。

Perera強調，美國耗費165億美元、發動15000次精確打擊，只為阻止伊朗研製十枚核彈。中國未花一分錢，卻收穫實戰情報大禮、低價能源、對半數開發中國家的肥料掌控權，並對未來可能會面對的美製武器系統，完成了一場實彈壓力測試。這場戰爭有眾多輸家，只有中國這位沉默的贏家。

聚傳媒