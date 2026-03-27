快訊

馬政府官員秀馬英九春聯嘆「此情成追憶」 蕭旭岑：以後不會再有了

特斯拉招募晶片人才 年薪最高突破千萬元 但要符合「這些」嚴格條件

馬基金會司法追訴蕭旭岑再緩緩 李德維：會再了解 不公布決議

聽新聞
0:00 / 0:00

美以猛轟近一個月仍難除盡！伊朗射飛彈改採「量少殺傷高」撐戰局

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗一枚射程2000公里的地對地第四代「霍拉姆沙赫爾」（Khorramshahr）彈道飛彈2023年5月於未公開地點發射。美以交戰一個月後，伊朗仍能持續發射此類飛彈。路透
伊朗一枚射程2000公里的地對地第四代「霍拉姆沙赫爾」（Khorramshahr）彈道飛彈2023年5月於未公開地點發射。美以交戰一個月後，伊朗仍能持續發射此類飛彈。路透

華爾街日報26日報導，軍事專家與前美軍官員指出，伊朗在波斯灣沿岸附近的基地與卡車發射器，在開戰初期遭美國以色列空襲重創後，已改從領土更深處發射長程飛彈；每日發射量雖降至約十多枚，但轉而攻擊以色列與波灣阿拉伯國家防禦較弱的目標，在部分情況下造成更大破壞。

報導指出，美以兩軍在將近一個月的戰爭中持續轟炸伊朗飛彈發射設施，多次反覆打擊部分地點，但德黑蘭的飛彈仍持續發射。即便數量少，這些武器仍有助達成目標，包括延長戰事、提高波灣產油國與美國的經濟成本，並爭取時間持續作戰。

美國中央司令部前司令、退役上將沃特爾（Joseph Votel）表示，伊朗不再像戰爭初期那樣進行大規模齊射，「但其實也不需要，他們只要有飛彈突破防禦，就能產生顯著效果」。

美國總統川普正尋求在數周內迅速結束戰爭，但伊朗飛彈系統展現的韌性，凸顯他的關鍵戰略目標之一，也就是阻止德黑蘭以飛彈與無人機威脅中東，恐仍難實現。專家指出，若在飛彈戰力受損但仍完整的情況下停戰，伊朗未來可從地下基地回收飛彈與發射器，並重建生產設施。

美以數周來反覆打擊伊朗位於亞茲德市（Yazd）附近的一處戰略飛彈總部。當地位於內陸沙漠，距海岸約800公里，是一個難以攻擊的目標。在2025年的「十二日戰爭」中，以色列曾對該設施發動長程空襲；而在2月28日新一輪戰爭爆發後，美以至少又兩度發動攻擊。雖仍不清楚伊朗是否持續從該處發射飛彈，但相關跡象顯示，德黑蘭正設法適應美以空襲行動，也凸顯對抗德黑蘭飛彈能力的難度。

美以兩軍強調，打擊伊朗飛彈能力已取得明顯成效。美軍表示，伊朗飛彈與無人機發射率已下降逾九成，超過三分之二的相關生產設施遭摧毀；以色列亦稱，已摧毀或癱瘓約330個機動發射器。

不過，專家指出，伊朗飛彈打擊的效果高於衝突初期，且已由軍事目標轉向石油設施、旅館與平民區，只要命中就會產生更大影響。另一方面，伊朗在全國設有分散的飛彈指揮體系，各單位只需每日發射一至兩枚，即可維持目前攻擊節奏；並會等待敵機離開後，再迅速出動發射器或清理遭炸塌的隧道。

「飛彈防禦倡導聯盟」（Missile Defense Advocacy Alliance）資深研究員殷巴（Tal Inbar）長期從事以色列防空系統研究，他表示：「伊朗幅員遼闊，沒人有天眼能監控全部空域。」

戰略目標 美國 阿拉伯國家 以色列 伊朗

延伸閱讀

伊朗戰事將滿4週 美媒盤點美軍重要戰損

伊朗拒接受美15點、自提5條件 伊外長卻稱評估美計畫中

最新攔截失靈？伊朗飛彈頻破以色列空防 以軍回應了

中東戰爭第26天 美揚言對伊朗發動地獄式打擊！最新發展一次看

相關新聞

影／很嗆！川普譏英航艦「玩具」批北約「紙老虎」等伊朗垮了才出聲

美國總統川普26日在白宮內閣會議上再度砲轟英國，指其在美以聯手攻擊伊朗後近一個月仍支援遲緩，甚至將皇家海軍航空母艦「伊莉莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）與「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales,）貶為「玩具」。

美以猛轟近一個月仍難除盡！伊朗射飛彈改採「量少殺傷高」撐戰局

華爾街日報26日報導，軍事專家與前美軍官員指出，伊朗在波斯灣沿岸附近的基地與卡車發射器，在開戰初期遭美國與以色列空襲重創後，已改從領土更深處發射長程飛彈；每日發射量雖降至約十多枚，但轉而攻擊以色列與波灣阿拉伯國家防禦較弱的目標，在部分情況下造成更大破壞。

美伊戰爭狂燒彈藥！五角大廈傳考慮「轉調」援烏武器 歐洲急了

華盛頓郵報26日報導，三名知情人士透露，隨著美國對伊朗的戰爭持續消耗關鍵彈藥，五角大廈正考慮是否將原本提供給烏克蘭的武器轉調至中東。

路透社：陸最大晶片製造商中芯國際已向伊朗運送製造晶片工具

路透社報導，兩名川普政府高級官員週四表示，中國最大的晶片製造商中芯國際已向伊朗軍方運送了晶片製造工具，這引發了人們對北京在持續一個月的美以伊衝突中的立場的質疑。

暗助伊朗？美官員點名中芯提供晶片製造設備給伊朗軍方

川普政府兩名高層官員周四（26日）表示，中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC）持續向伊朗軍方提供晶片製造工具。這引發外界質疑北京在美國與以色列對伊朗衝突中秉持的立場。

美國考慮派1萬人地面部隊赴中東 讓川普有更多軍事選項

根據華爾街日報報導，美國國防部知情官員表示，即便美國總統川普在權衡與伊朗展開和平談判的可能性，但國防部正考慮派出多達1萬名地面部隊人員前往中東，提供川普更多軍事選項。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。