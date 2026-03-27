護荷莫茲？瞭望1號在海峽附近 中防部駁斥「假消息」

中東局勢緊張，中國是否會有兵力部署一直受到關注，對於傳聞解放軍瞭望1號海上警戒監測艦目前正在荷莫茲海峽附近，中國國防部公開駁斥稱，「這是一條假消息」。發言人蔣斌指出，當前最重要的還是各方應該立即停止軍事行動，防止戰火外溢。

公開資料顯示，瞭望1號海上警戒監測艦是解放軍近年最新服役的大型偵測艦艇，但其相關性能諸元、搭載儀器與續航力，都相當神秘，一些軍事自媒體指出其排水量達3萬噸，探測距離非常遠。

中國國防部26日下午舉行記者會，面對外媒提問瞭望1號海上警戒監測艦目前正在荷莫茲海峽附近，其發言人蔣斌表示「這是一條假消息」。他也未正面回答解放軍是否向向伊朗提供支持比如裝備或者情報的問題。

港媒鳳凰衛視也問及中東相關局勢，特別是中國是否已收到美方邀請護航荷莫茲海峽，蔣斌指出，荷莫茲海峽及其附近海域近期局勢緊張，衝擊國際貨物和能源貿易通道，破壞地區和世界和平穩定。解決當前危機的關鍵在於各方立即停火止戰，儘快重回對話談判的軌道，避免局勢進一步升級惡化。

至於解放軍在吉布地的基地是否受到影響，他說，「中方駐吉布地保障基地運行一切正常」。

蔣斌也駁斥了美方稱解放軍2020年曾秘密進行地下核試的說法，並再度對菲律賓最近在南海的動向提出警告。對菲律賓將一款反艦飛彈部署到呂宋島最北端，可能在美菲同盟下達到對北京的威懾升級，蔣斌指出，中國一貫反對以南海問題為藉口，強化軍事同盟，搞有針對性的軍事部署，「若菲方妄圖以此阻撓中國軍隊的正常行動，純屬不自量力、癡心妄想」。

另據澎湃新聞報導，日前，塞爾維亞總統在直播節目中表示，塞爾維亞為空軍採購了中國研製的CM-400AKG超音速空對地飛彈，有批評聲音認為塞爾維亞此舉加劇該地區的軍事競賽。蔣斌表示，中塞兩國兩軍關係友好，雙方進行正常的軍貿合作，符合國際法和國際慣例，不針對任何第三方。