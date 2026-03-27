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伊朗戰事將滿4週 美媒盤點美軍重要戰損

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國以色列2月28日對伊朗開戰以來，美軍宣稱打擊逾9000個目標，但也損失數十億美元高端軍事裝備。空中損失很多是誤擊所致，地面損失則大多是伊朗飛彈與無人機造成。

華爾街日報引述曾在第一任川普政府時期擔任五角大廈預算高層、目前任職智庫「美國企業研究所」（AEI）追蹤戰爭成本的麥庫斯克（Elaine McCusker）表示，戰爭前3週的戰損與補充成本，約在14億至29億美元之間。

● F-15E戰機

一架科威特的F/A-18戰機3月1日誤擊打下3架美軍F-15E戰機，6名戰機飛官全數成功彈射逃生。目前一架新型的F-15E造價約1億美元。

● F-35戰機

一架美軍F-35A匿蹤戰機3月19日緊急降落，飛行員無礙，伊朗聲稱對該機開火。F-35A單價約為8250萬美元。

● KC-135空中加油機

美國空軍KC-135空中加油機3月12日在伊拉克上空與另一架同型機相撞後墜毀，機上6人全數喪生。另有5架停在沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地（PrinceSultan Air Base）的KC-135，則在伊朗對沙國飛彈空襲時受損，正進行修復。

波音公司（Boeing）自1960年代起就未再生產KC-135，美國空軍很可能會以KC-46取代失去的飛機。KC-46是以改良型767客機為載台的加油機，單價約1.65億美元。

MQ-9無人機

自戰爭爆發以來，已損失超過12架MQ-9無人機，其中至少8架被伊朗飛彈擊落、3架在地面遭飛彈摧毀，另有1架被波斯灣盟國誤擊。

美國空軍的MQ-9單價至少1600萬美元，目前通用原子航空系統公司（General Atomics）已停止生產MQ-9；系列裡較新型的MQ-9B則仍在生產供應美國與盟邦，單價約3000萬美元。

● 福特號航艦

福特號航艦（USS Gerald R. Ford）雖未在作戰中受損，但3月12日艦上發生火災，起火點位於洗衣區並蔓延至包括官兵寢室在內其他區域。目前福特號停在希臘索達灣（Souda Bay）維修。

● AN/TPY-2雷達

伊朗攻擊位於約旦的一套AN/TPY-2雷達，它是終端高空防衛系統（THAAD）的重要組成。這款用於追蹤彈道飛彈的雷達造價至少3億美元。

● AN/FPS-132雷達

伊朗還攻擊卡達、阿拉伯聯合大公國、約旦、巴林、科威特與沙烏地阿拉伯的雷達、通訊與防空系統，其中包括位於烏代德空軍基地（Al Udeid AirBase）的卡達AN/FPS-132預警雷達。這部長程預警雷達可同時追蹤多個目標，造價約10億美元。

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