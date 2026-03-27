中東戰爭第27天 川普延後攻擊德黑蘭期限…最新發展一次看

美國總統川普今天宣布，應德黑蘭請求將打擊伊朗能源廠的期限延後10天，並稱雙方談判進展順利。以色列反對黨領袖抨擊以國政府在缺乏戰略且兵力短缺情況下，正將國家推向多線戰爭。

以下是法新社彙整中東戰爭的最新事態發展。

●美以動向

川普表示，在收到德黑蘭的請求後，他將暫緩先前威脅的對伊朗發電廠的攻擊，並補充說與這個伊斯蘭共和國的談判「進展非常順利」。

川普在他的「真實社群」（Truth Social）平台上說：「我將摧毀能源電廠的期限暫停10天，至2026年4月6日週一東岸時間晚上8時。」

他還說：「談判正在進行中，儘管假新聞媒體和其他人有相反的錯誤陳述，但談判進展非常順利。」

川普否認自己「急於」與伊朗達成協議，他在推動結束中東戰爭的過程中，將威脅與外交手段併用。

在美國與以色列聯合行動開始後的首次內閣會議上，川普堅稱伊朗正被「打得落花流水」，並且正在「乞求」達成協議，儘管德黑蘭方面對此予以否認。

川普表示，控制伊朗的石油是一個「選項」，並將此事比作華府在推翻委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）後與委國達成的協議。

在以色列方面，以軍表示，部隊於當地時間27日凌晨「針對位於德黑蘭心臟地帶的伊朗恐怖政權基礎設施，發動了一波大規模攻擊」。

以軍另指出，需要在黎巴嫩南部部署更多部隊，當地部隊正與真主黨（Hezbollah）交戰，以建立所謂的「緩衝區」。

以軍發言人德弗林（Effie Defrin）說：「在黎巴嫩前線，我們正在建立的前沿防禦區需要額外的（以軍）部隊。」他指出，軍方正在多條戰線上作戰，包括約旦河西岸（West Bank）、加薩（Gaza）和敘利亞。

以色列主要反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）指責政府「在沒有戰略、沒有必要手段和士兵數量遠遠不足的情況下，將軍隊投入一場多線戰爭」，從而將國家引向一場「安全災難」。

拉皮德說：「（以軍）已被推向極限甚至超越極限。政府正將受傷的軍隊遺棄在戰場上。」

以軍宣布一名士兵在黎巴嫩南部戰鬥中喪生，就在幾小時前才剛通報另一名人員陣亡。

自真主黨為報復伊朗最高領袖遭殺害而於3月2日開始對以色列發動火箭攻擊以來，現已有4名以國士兵在黎巴嫩南部的戰鬥中喪生。

●伊朗動向

革命衛隊（Revolutionary Guards）官員告訴國營電視台，伊朗安全部隊正在招募年僅12歲的兒童，在戰爭期間於首都德黑蘭駐守檢查站並執行其他任務。

自戰爭開始以來，德黑蘭各處湧現檢查站，居民報告稱，看到一些身穿便衣的青少年持機關槍在部分檢查站執勤。

法新社駐德黑蘭的記者表示，在德黑蘭北部地區可聽到戰機飛越的聲音，不久後便響起了3聲巨響。爆炸聲在天黑後的雨中傳來，目前尚無法立即確定被擊中的目標。

伊朗革命衛隊當地時間27日表示，他們已於前一天發動了飛彈和無人機攻擊，目標是以色列境內的據點以及美軍在波斯灣使用的軍事設施。

根據伊朗通訊社引述的一份革命衛隊聲明，位於巴林的一個美軍愛國者（Patriot）防空系統維修設施成為攻擊目標。

●油價股匯動態

由於市場對戰爭迅速結束的信心減弱，油價今天上漲，股市則下跌。

格林威治標準時間約20時15分，布倫特原油報每桶略高於105美元。西德州中級原油上漲約2.7%，報每桶略低於93美元。

●其他國家及組織

黎巴嫩真主黨再次否認組織在科威特有任何活動。一天前，科威特宣布逮捕了更多據稱與這個伊朗支持的組織有關的人員。

真主黨透過聲明表示：「真主黨三度重申，完全否認科威特內政部提出的指控。」

針對川普批評澳洲做得不夠，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）當地時間27日回應表示，針對這場對伊朗的戰爭，美方並未事先諮詢澳洲。

艾班尼斯表示，澳洲正與遭受伊朗攻擊的波斯灣國家保持密切聯繫，並提供一架偵察機協助保衛有許多澳洲人居住的阿拉伯聯合大公國。

艾班尼斯在坎培拉告訴記者：「澳洲沒有拒絕任何向我們提出的請求。」

此外，世界銀行（World Bank）表示，已準備好向應對中東衝突經濟衝擊的新興市場國家提供大規模財務援助。

世界銀行集團（World Bank Group）在關於這場危機的首份聲明中表示：「我們準備好大規模應對，將即時的財政紓困與政策專業知識及私部門支持相結合，以恢復就業與增長。」