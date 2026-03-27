美增兵波斯灣奪島機率升高 盤點6座潛在目標島嶼

美軍持續增調地面部隊前往中東，美國總統川普對伊朗發動地面戰的可能性逐漸升高，其中多項方案都圍繞在伊朗沿岸的戰略性島嶼。

Axios新聞網指出，相關島嶼之所以重要，除因位置靠近全球關鍵的能源航路咽喉荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），島嶼本身也在伊朗的石油產業或軍事防禦體系扮演一定角色。

多名官員及知情人士透露，討論中的選項包括扣押荷莫茲海峽附近敵對船隻或入侵伊朗主要的石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）等。以下是Axios整理的6座美軍可能列入目標的島嶼。

● 哈格島（Kharg）

哈格島位於波斯灣西北深處、距伊朗海岸僅約24公里，負責處理伊朗約90%原油出口。島上有淡水資源並有千餘人居住，多數為石油產業工作人員周圍深水海域能供大型油輪泊靠。

直接對哈格島發動攻擊可迅速掐斷伊朗石油出口，但奪島也會使美軍更直接暴露於敵火威脅，增添傷亡風險；美方官員也曾討論封鎖哈格島，作為迫使伊朗達成協議的籌碼。

● 拉拉克島（Larak）

拉拉克島位於荷莫茲海峽最狹窄處，是伊朗石油產業的重要出口點。伊朗利用拉拉克島監控並維持對海峽控制，島上有掩體網絡與攻擊艇，可用來摧毀貨船。

奪取拉拉克島可壓縮伊朗騷擾海峽船隻與部署水雷能力，有助美國打破伊朗封鎖，但拉拉克島防禦嚴密，是不好攻克的目標。

● 阿布穆沙與大、小通布島

阿布穆沙島（Abu Musa）與大、小通布島（GreaterTunbs, Lesser Tunbs）位於荷莫茲海峽西側入口附近，介於伊朗與阿拉伯聯合大公國間。阿聯聲稱擁有這些島嶼主權，但伊朗於1971年以軍事手段強佔。

這些島嶼是伊朗的前哨據點，配備飛彈、無人機與布雷船。消息人士告訴Axios，五角大廈曾建議奪取阿布穆沙島，此舉同樣可讓美國在海峽附近取得戰略據點，並限制伊朗在當地的軍事能力。

● 葛希姆島（Qeshm）

葛希姆島是波斯灣最大島嶼，位於伊朗南部外海，島上曾因自然美景而被視為觀光天堂。之前多有報導指出，這座箭簇形島嶼靠近荷莫茲海峽，地下隧道內儲有反艦飛彈、水雷、無人機及其他攻擊裝備。

葛希姆島扼守荷莫茲周邊區域，面積約1490平方公里，是極為龐大目標，但目前沒有跡象顯示有奪佔葛希姆島的具體計畫。

國家廣播公司新聞網（NBC News）引述不願具名的波灣高層表示，對美國而言伊朗現在還沒被削弱到足以讓美國奪取哈格島，「我相信川普正在考慮這事（奪島），但我個人認為時機尚未成熟。伊朗仍保有手段，能讓美軍的佔領行動面臨極高風險」。

倫敦大學學院（UCL）專精美伊關係的副教授艾默瑞（Christian Emery）指出，哈格島的距離與位置完全處於伊朗火箭、火砲與無人機射程內，即便美軍奪島，「守住陣地也極具挑戰性，因為補給行動會暴露在持續不斷的無人機、飛彈與火砲攻擊下」。

艾默瑞認為，奪島將會是「絕對災難性的決定，且會讓衝突持續長達數月之久」。