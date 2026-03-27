快訊

荷莫茲海峽收費機制成形！通行費以人民幣計價 「收費站航線」曝光

觀音指示餵狗…「愛媽」有沒有飼主責任？野保、動保團體要農業部說清楚

校園性平／案件破萬資源撐不住 第一線教師壓力爆表

聽新聞
0:00 / 0:00

美增兵波斯灣奪島機率升高 盤點6座潛在目標島嶼

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美軍持續增調地面部隊前往中東，美國總統川普對伊朗發動地面戰的可能性逐漸升高，其中多項方案都圍繞在伊朗沿岸的戰略性島嶼。

Axios新聞網指出，相關島嶼之所以重要，除因位置靠近全球關鍵的能源航路咽喉荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），島嶼本身也在伊朗的石油產業或軍事防禦體系扮演一定角色。

多名官員及知情人士透露，討論中的選項包括扣押荷莫茲海峽附近敵對船隻或入侵伊朗主要的石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）等。以下是Axios整理的6座美軍可能列入目標的島嶼。

● 哈格島（Kharg）

哈格島位於波斯灣西北深處、距伊朗海岸僅約24公里，負責處理伊朗約90%原油出口。島上有淡水資源並有千餘人居住，多數為石油產業工作人員周圍深水海域能供大型油輪泊靠。

直接對哈格島發動攻擊可迅速掐斷伊朗石油出口，但奪島也會使美軍更直接暴露於敵火威脅，增添傷亡風險；美方官員也曾討論封鎖哈格島，作為迫使伊朗達成協議的籌碼。

● 拉拉克島（Larak）

拉拉克島位於荷莫茲海峽最狹窄處，是伊朗石油產業的重要出口點。伊朗利用拉拉克島監控並維持對海峽控制，島上有掩體網絡與攻擊艇，可用來摧毀貨船。

奪取拉拉克島可壓縮伊朗騷擾海峽船隻與部署水雷能力，有助美國打破伊朗封鎖，但拉拉克島防禦嚴密，是不好攻克的目標。

● 阿布穆沙與大、小通布島

阿布穆沙島（Abu Musa）與大、小通布島（GreaterTunbs, Lesser Tunbs）位於荷莫茲海峽西側入口附近，介於伊朗與阿拉伯聯合大公國間。阿聯聲稱擁有這些島嶼主權，但伊朗於1971年以軍事手段強佔。

這些島嶼是伊朗的前哨據點，配備飛彈、無人機與布雷船。消息人士告訴Axios，五角大廈曾建議奪取阿布穆沙島，此舉同樣可讓美國在海峽附近取得戰略據點，並限制伊朗在當地的軍事能力。

● 葛希姆島（Qeshm）

葛希姆島是波斯灣最大島嶼，位於伊朗南部外海，島上曾因自然美景而被視為觀光天堂。之前多有報導指出，這座箭簇形島嶼靠近荷莫茲海峽，地下隧道內儲有反艦飛彈、水雷、無人機及其他攻擊裝備。

葛希姆島扼守荷莫茲周邊區域，面積約1490平方公里，是極為龐大目標，但目前沒有跡象顯示有奪佔葛希姆島的具體計畫。

國家廣播公司新聞網（NBC News）引述不願具名的波灣高層表示，對美國而言伊朗現在還沒被削弱到足以讓美國奪取哈格島，「我相信川普正在考慮這事（奪島），但我個人認為時機尚未成熟。伊朗仍保有手段，能讓美軍的佔領行動面臨極高風險」。

倫敦大學學院（UCL）專精美伊關係的副教授艾默瑞（Christian Emery）指出，哈格島的距離與位置完全處於伊朗火箭、火砲與無人機射程內，即便美軍奪島，「守住陣地也極具挑戰性，因為補給行動會暴露在持續不斷的無人機、飛彈與火砲攻擊下」。

艾默瑞認為，奪島將會是「絕對災難性的決定，且會讓衝突持續長達數月之久」。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

將對伊朗發動「最後一擊」？傳美國研擬4方案 要用碾壓性武力結束戰鬥

美軍增7000士兵 3階段計畫曝光 先清剿荷莫茲周邊威脅

搶命脈還是踩陷阱？川普考慮奪哈格島 伊朗早布雷等美軍上門

川普增派7千兵力赴中東！防對伊談判破局 「要用武力打通荷莫茲海峽」

相關新聞

美伊戰爭狂燒彈藥！五角大廈傳考慮「轉調」援烏武器 歐洲急了

華盛頓郵報26日報導，三名知情人士透露，隨著美國對伊朗的戰爭持續消耗關鍵彈藥，五角大廈正考慮是否將原本提供給烏克蘭的武器轉調至中東。

路透社：陸最大晶片製造商中芯國際已向伊朗運送製造晶片工具

路透社報導，兩名川普政府高級官員週四表示，中國最大的晶片製造商中芯國際已向伊朗軍方運送了晶片製造工具，這引發了人們對北京在持續一個月的美以伊衝突中的立場的質疑。

暗助伊朗？美官員點名中芯提供晶片製造設備給伊朗軍方

川普政府兩名高層官員周四（26日）表示，中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC）持續向伊朗軍方提供晶片製造工具。這引發外界質疑北京在美國與以色列對伊朗衝突中秉持的立場。

美國考慮派1萬人地面部隊赴中東 讓川普有更多軍事選項

根據華爾街日報報導，美國國防部知情官員表示，即便美國總統川普在權衡與伊朗展開和平談判的可能性，但國防部正考慮派出多達1萬名地面部隊人員前往中東，提供川普更多軍事選項。

加強施壓伊朗談判！ WSJ：五角大廈評估增兵1萬赴中東

華爾街日報25日報導，美國國防部知情官員透露，在美國總統川普考慮是否與伊朗展開和平談判之際，五角大廈正評估向中東增派最多1萬名地面部隊，以提供更多軍事選項。

美以連番攻擊後還客氣什麼？伊朗內部浮現「直接擁核」聲浪

路透26日報導，伊朗國內消息人士表示，隨著美國與以色列對伊攻勢升級，強硬派內部正激烈辯論德黑蘭是否應尋求發展核彈，相關討論已變得更大聲、更公開，也更加強硬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。