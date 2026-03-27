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美國史詩怒火行動 首度證實部署全球自主偵察艇

中央社／ 紐約26日綜合外電報導

美國伊朗發動「史詩怒火行動」，五角大廈表示已部署「全球自主偵察艇」執行巡邏任務，這是華府首次證實在實際衝突中使用此類無人艦艇。

路透社報導，美國海軍多年來致力建構無人水面艦隊，但整體發展遇上一連串挫折。這些可用於監視或自殺攻擊的無人船隻，部署情況外界先前未曾報導。

近年來，無人艦艇重要性迅速提升，烏克蘭曾利用裝載爆炸物的快艇，對俄羅斯黑海艦隊造成重大損害。

美國向伊朗發動攻擊後，伊朗至少2度使用無人艇攻擊波斯灣油輪。目前沒有跡象顯示美方將無人艇用於攻擊行動。

美軍中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯（TimHawkins）表示，黑海公司（BlackSea）製造的「全球自主偵察艇」（Global Autonomous ReconnaissanceCraft，簡稱GARC）已用於執行巡邏任務，這是美國「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）一環。

霍金斯在聲明中指出：「美軍持續在中東地區運用無人系統，包括『全球自主偵察艇』這類無人水面載具。它支援「史詩怒火行動」海上巡邏任務，已累計超過450小時航行時間與2200海里航程。」

霍金斯拒絕透露其它正在部署的無人系統。黑海公司也拒絕對此評論。

美國多年來致力打造自動化無人水面與水下艦隊，它成本更低且更快速，可作為人力操作艦艇的替代方案，特別是因應中國在太平洋地區日益增強的海軍實力。

然而這項計畫進度落後，持續受到技術問題困擾，成本上有疑慮之外，更面臨多次測試失敗。

「全球自主偵察艇」是一種長約5公尺、外型稜角分明的快艇。它過去有著多起性能與安全問題，在高速測試時曾與另一艘船碰撞。

消息人士表示，近幾週在中東進行的另一次測試，有一艘「全球自主偵察艇」失去運作能力。

對於測試失敗，霍金斯不予評論。不過他表示：「全球自主偵察艇仍屬新興戰力，它屬於美國第5艦隊操控的水面無人艦隊，目的是用來提升對區域海上情勢的掌握。」

霍金斯 伊朗 烏克蘭 以色列 美國

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