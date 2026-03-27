快訊

床單該用40°C還是60°C洗？專家解析最乾淨又不傷布料的洗滌溫度

航空界「珍禽異獸」大滅絕！美伊開打軍事迷一片哀號

棒球／最新世界排名出爐！日本隊經典賽第5積分縮水 我縮小落後差距

聽新聞
0:00 / 0:00

暗助伊朗？美官員點名中芯提供晶片製造設備給伊朗軍方

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美官員點名大陸半導體龍頭中芯國際提供晶片製造設備給伊朗軍方。路透
美官員點名大陸半導體龍頭中芯國際提供晶片製造設備給伊朗軍方。路透

川普政府兩名高層官員周四（26日）表示，中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC）持續向伊朗軍方提供晶片製造工具。這引發外界質疑北京在美國以色列對伊朗衝突中秉持的立場。

根據路透報導，中一名官員表示，中芯國際大約在一年前開始向伊朗輸送晶片製造相關設備，「我們沒有理由相信這項行動已經停止」，而且這項合作「幾乎可以確定包含中芯半導體技術的培訓」。

中芯因被指控與中國大陸軍方關係密切，長期受到美國政府制裁。

由於涉及尚未公開的政府資訊，兩名官員均要求匿名，但未說明相關設備是否含有美國技術或零組件；若屬實，出口至伊朗可能違反美國制裁規定。

中芯、中國駐美大使館，以及伊朗駐聯合國代表處發言人，皆未立即回應置評請求。中國政府則強調，與伊朗進行的是正常商業貿易。中芯自2020年被列入出口管制黑名單、限制取得美國技術與設備以來，一直否認與中國軍工體系存在關聯。

自伊朗戰爭爆發以來，中國大陸至今未公開選邊站。中國外交部長王毅本周呼籲各方把握機會，儘快展開和平談判。

美國兩名官員的最新指控，可能進一步升高華盛頓與北京之間的緊張關係。美國目前正與伊朗交戰，同時也持續透過制裁，試圖壓制中國先進晶片產業的發展。

路透上月報導，伊朗接近與中國達成採購反艦巡弋飛彈的協議，而就在同一時間，美國在對伊朗發動攻擊前，已於靠近伊朗的海域部署大規模海軍力量。

目前尚不清楚這些晶片製造設備在伊朗應付戰事的過程中扮演何種角色。其中一名官員指出，相關設備被提供給伊朗的「軍事工業體系」，可用於各類需要晶片的電子設備。

這場由美國與以色列於2月28日發動的戰爭，已引發金融市場震盪、推升油價，並加劇全球對通膨升溫的憂慮。

此前，美國一直試圖透過制裁中芯及其他大陸晶片製造商，限制它們取得來自科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）與應材（Applied Materials）等美國主要設備供應商的先進製程技術，以削弱中國生產高階半導體的能力。

巡弋飛彈 以色列 伊朗 美國 華盛頓 中芯

延伸閱讀

美以連番攻擊後還客氣什麼？伊朗內部浮現「直接擁核」聲浪

白宮：伊朗若不認輸 川普將加倍打擊 推估伊戰4月落幕

中東戰爭第26天 美揚言對伊朗發動地獄式打擊！最新發展一次看

各說各話 …美提15點停戰方案促棄核 伊朗譏諷「美方在跟自己談判」

相關新聞

WSJ：中間人曝伊朗未要求暫停打擊！15點方案卡關 談和機率低

美國與伊朗是否正走向停火再現分歧。華爾街日報引述多名斡旋談判的中間人說法報導，伊朗並未要求暫停對其能源設施的打擊，且尚未對美方提出的15點停戰方案做出最終回應。這與美國總統川普稍早對外宣稱「應伊朗要求」，暫停對伊朗能源部門的打擊10天至4月6日，以利推動和平談判的聲明明顯有落差。

加強施壓伊朗談判！ WSJ：五角大廈評估增兵1萬赴中東

華爾街日報25日報導，美國國防部知情官員透露，在美國總統川普考慮是否與伊朗展開和平談判之際，五角大廈正評估向中東增派最多1萬名地面部隊，以提供更多軍事選項。

美以連番攻擊後還客氣什麼？伊朗內部浮現「直接擁核」聲浪

路透26日報導，伊朗國內消息人士表示，隨著美國與以色列對伊攻勢升級，強硬派內部正激烈辯論德黑蘭是否應尋求發展核彈，相關討論已變得更大聲、更公開，也更加強硬。

川普稱「應伊朗要求」延後打擊能源設施 德黑蘭與調解方雙雙打臉

美國總統川普26日在真實社群發文表示，「根據伊朗政府的要求」，已把攻擊伊朗能源與發電設施的時限延10天，延到美東時間4月6日晚間8時（台灣時間4月7日上午8時）。然而，此一說法遭伊朗與調解方雙雙否認。

暗助伊朗？美官員點名中芯提供晶片製造設備給伊朗軍方

川普政府兩名高層官員周四（26日）表示，中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC）持續向伊朗軍方提供晶片製造工具。這引發外界質疑北京在美國與以色列對伊朗衝突中秉持的立場。

美國考慮派1萬人地面部隊赴中東 讓川普有更多軍事選項

根據華爾街日報報導，美國國防部知情官員表示，即便美國總統川普在權衡與伊朗展開和平談判的可能性，但國防部正考慮派出多達1萬名地面部隊人員前往中東，提供川普更多軍事選項。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。